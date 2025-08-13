Thời tiết ngày 13/8: 7 tỉnh khả năng đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở

Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất cấp 1

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 4 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 13/8, khu vực tỉnh Lào Cai Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Lào Cai từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Gia Lai từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Điện Biên, Lai Châu, Sơn La từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ngãi và Đắk Lắk từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Bản Liền, Bảo Nhai; Bắc Hà, Bảo Hà, Bảo Thắng, Cao Sơn, Cốc Lầu, Đông Cuông, Gia Phú, Khánh Hòa, Mậu A, Nghĩa Đô, Phong Hải, Phúc Lợi, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Văn Bàn, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang (tỉnh Lào Cai);

Chà Tở, Mường Luân, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Sín Thầu, Tìa Dình (tỉnh Điện Biên);Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Tăm, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu);Mường Lạn, Mường Lèo, Púng Bánh, Sốp Cộp (tỉnh Sơn La);Ia Đal, Ia Tơi, Mô Rai; Bờ Y, Đăk Rơ Wa, Dục Nông, Ia Chim, Đăk Bla, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Ya Ly (tỉnh Quảng Ngãi);Ea H’Leo, Ea M’Droh, Ea Wer; Buôn Đôn, Ea Bung, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Wy, Ia RVê, Krông Nô (tỉnh Đắk Lắk);Bàu Cạn, Đức Cơ, Ia Nan, Ia Pnôn; Chư Prông, Ia Boòng, Ia Dơk, Ia Krêl; Bờ Ngoong, Chư Pưh, Chư Sê, Gào, Ia Băng, Ia Chia, Ia Grai, Ia Hiao, Ia Ko, Ia Krái, Ia Lâu, Ia Le, Ia Mơ, Ia O, Ia Pa, Ia Phí, Ia Pia, Ia Púch, Ia Rbol, Ia Tôr, KDang, Lơ Pang, Phú Thiện, Pờ Tó (tỉnh Gia Lai).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 13/8, khu vực tỉnh Lào Cai và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Bình Giáo (Gia Lai) 136,2mm, Ia Me (Gia Lai) 62mm; Bản Liền (Lào Cai) 42,8mm ;...

Từ 3 giờ giờ đến 4 giờ ngày 13/8), khu vực tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ngãi và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Đoàn Kết2 (Điện Biên) 27,4mm; Tả Ngảo (Lai Châu) 38,6mm; Mường Lèo (Sơn La) 23,4mm; Ia Dom (Quảng Ngãi) 74,6mm; Ea Hleo (Đắk Lắk) 26mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cục bộ mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, sáng sớm, chiều tối và đêm 13/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và đêm 13/8, các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.Chiều tối và tối 13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1" , Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan nhấn mạnh.

Đêm 12/8 và sáng sớm 13/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to; khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/8 đến 3 giờ ngày 13/8 có nơi trên 100mm như: trạm Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 116,8mm, trạm Bình Giáo (Gia Lai) 136,8mm, trạm Đạ Mri 1 (Lâm Đồng) 209,8mm,...

Khu vực Bắc Biển Đông gió giật cấp 11-12, biển động rất mạnh

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Ở đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, ngày và đêm 13/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh, sóng cao 3-5m. Ngoài ra, ngày và đêm 13/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1,5-3m, biển động.

Cảnh báo, ngày 14/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/8

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

Đề phòng nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển Từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 6/8, khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.