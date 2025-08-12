Ngày 12/8: Hà Nội nắng nóng, Bắc Bộ mưa to cục bộ, đề phòng lũ quét và sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/8, tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết trên đất liền và trên biển

Cục bộ mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 12/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 60mm.

Ngày và đêm 12/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Chiều tối và tối ngày 12/8, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Đêm 11/8 và sáng sớm 12/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/8 đến 3 giờ ngày 12/8 có nơi trên 60mm như: trạm Pu Sam Cáp (Lai Châu) 88,2mm, trạm Gia Phú 1 (Lào Cai) 80,4mm, trạm Tân Trụ (Long An) 93mm, trạm Trà Phú (Quảng Ngãi) 66,6mm...

Đề phòng, lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Điện Biên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 12/8, khu vực tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường Mường Tùng; Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Nhé, Nà Tấu, Nậm Nèn, Điện Biên Phủ, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sính Phình, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tủa Chùa, Tủa Thàng.

Lũ quét ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, Điện Biên ngày 1/8. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 3 giờ đến 4 giờ ngày 12/8, khu vực tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa đến mưa to như: Mường Tùng 43,6mm, Mường Nhé 28,4mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Gió giật mạnh, sóng cao trên nhiều vùng biển

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Ở trạm Huyện Trân có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; Đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, ngày và đêm 12/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 1,5-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 12/8

Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng cục bộ; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ ! có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng cục bộ, riêng Đồng Bằng có nắng nóng; vùng núi đêm cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn; Vietnam+)

Từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

Đêm 11/8, Hà Nội có mưa dông kèm lốc sét và gió giật mạnh Đêm 11/8, Hà Nội cùng nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh; ngày 12/8 trời nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.