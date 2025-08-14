Quốc lộ 40B đoạn qua Quảng Ngãi hư hỏng trầm trọng nhiều năm chưa được khắc phục

Quốc lộ 40B có tổng chiều dài 209km, có điểm đầu tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, điểm cuối tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng tại Quảng Ngãi, tuyến đường này có chiều dài khoảng 58km, đi qua địa bàn hai xã Măng Ri và Tu Mơ Rông.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, hàng loạt các vị trí bị sạt lở, hư hỏng khiến giao thông bị cản trở, không chỉ gây cản trở việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Theo ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, Quốc lộ 40B đi qua địa phận xã có chiều dài gần 22km, nhưng có tới 3 điểm thường xuyên xảy ra sụt lún, sạt lở đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, có mưa nhiều dẫn đến việc đường bị sụt lún ở Km 168+900, chiều dài trên 20m, sâu từ 0,6-1m. Ngoài sụt lún, vị trí này còn xuất hiện “hố tử thần” có đường kính 1m, sâu trên 1,2m .

“Dù chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, song nhiều phương tiện vẫn gặp khó khăn khi di chuyển, nhất là đối với các loại xe ôtô gầm thấp. Đường hư hỏng khiến việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là nông sản sau thu hoạch bị gián đoạn; chi phí vận chuyển tăng cao; hoạt động cung ứng vật tư, nhu yếu phẩm cũng gặp khó khăn. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày của người dân,” ông Dương Đăng Khoa cho biết thêm.

Ông Trần Đình Hải, người dân tại xã Tu Mơ Rông, cho biết ông là nhân viên của một nhà mạng viễn thông. Do tính chất công việc, ông Hải thường xuyên phải đi lại giữa xã Tu Mơ Rông và xã Măng Ri. Quốc lộ 40B là tuyến đường “độc đạo” nối 2 xã.

Từ nhiều năm nay, đường xuống cấp, hư hỏng khiến ông gặp rất nhiều khó khăn. Dù cơ quan chức năng có triển khai sửa chữa nhưng không khắc phục được triệt để, nên đường vẫn tiếp tục hư hỏng, nhất là vào mùa mưa.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Vinh, tài xế xe khách chạy tuyến cố định từ phường Kon Tum đi xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, tuyến đường Quốc lộ 40B đã bị hư hỏng nghiêm trọng từ nhiều năm nay.

Mặt đường sụt lún, trôi đi do địa chất yếu khiến anh và hành khách rất lo lắng cho sự an toàn khi đi qua tuyến đường này. Vì vậy, anh mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục triệt để, giúp người và phương tiện yên tâm hơn khi di chuyển qua Quốc lộ 40B.

Ông Dương Đăng Khoa cho biết trong các báo cáo về tình trạng hư hỏng, sụt lún mặt đường Quốc lộ 40B, Ủy ban Nhân dân xã đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan sớm bố trí kinh phí, chỉ đạo đơn vị được giao quản lý là Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý, sửa chữa và xây dựng giao thông Đăk Bình sớm khắc phục, gia cố các điểm sạt lở, hư hỏng, đặc biệt đoạn sạt lở tại Km 168+900.

Mặt đường Quốc lộ 40B tại Km 168 + 900 bị sạt lở, trôi theo nền đất. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Trước mắt, cần mở đường tạm hoặc có giải pháp đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Về lâu dài, đề nghị xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng, kiên cố hóa tuyến Quốc lộ 40B nhằm tăng khả năng chống chịu với thiên tai, đảm bảo tính bền vững của hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho địa phương,” Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông nhấn mạnh.

Làm việc với phóng viên TTXVN, ông Tạ Chí Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý, sửa chữa và xây dựng giao thông Đăk Bình cho biết Quốc lộ 40B qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được điều chuyển từ Tỉnh lộ 672 thành Quốc lộ từ năm 2013, giao cho công ty quản lý từ thời điểm đó. Từ năm 2018, trên tuyến đường này bắt đầu xảy ra hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Các điểm sụt trượt nền mặt đường từ Km 168+300 đến Km 169; thường xuyên xảy ra sạt lở, đất tràn ra mặt đường tại vị trí Km 161+400. Cả hai vị trí này đều thuộc xã Tu Mơ Rông.

Khi xảy ra sự cố, đơn vị đã tiến hành khắc phục từ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, các phần việc chỉ khắc phục hư hỏng, sạt lở, sụt lún thuộc phạm vi của đường, không thể kiên cố hóa như xây dựng cơ bản. Chính vì vậy, các phương án khắc phục chỉ mang tính chất tạm thời.

“Hiện nay, công ty đã xác định trên tuyến Quốc lộ 40B qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi có 24 vị trí sạt lở taluy âm và taluy dương. Đơn vị đã bố trí máy móc và nhân lực, vật tư, vật liệu tại các trạm quản lý đường để ứng trực 24/24, sẵn sàng khắc phục kịp thời khi xảy ra tình huống hư hỏng, sạt lở, giúp cho các phương tiện lưu thông qua lại tuyến đường,” ông Hiếu nói.

Liên quan đến công tác sửa chữa, cuối tháng 7/2025, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành báo cáo số 23/BC-SXD về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiên tai, bảo đảm giao thông bước một trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của mưa bão, với tổng kinh phí để khắc phục hơn 9 tỷ đồng.

Trong số đó, Quốc lộ 40B có 31 vị trí cần phải sửa chữa, với tổng kinh phí khắc phục hơn 1 tỷ đồng. Đây là số tiền không lớn để có thể khắc phục được những hư hỏng liên tiếp xảy ra trên tuyến đường này kể từ năm 2018 đến nay.

Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi cần sớm có phương án khắc phục triệt để các vị trí hư hỏng nặng, để người dân không phải “thấp thỏm, lo lắng” mỗi khi đi qua tuyến đường này./.

