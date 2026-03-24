Hà Nội chuẩn bị đầy đủ điều kiện giải phóng mặt bằng dự án đường Tam Trinh

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy (thành phố Hà Nội), Ủy ban Nhân dân phường đang khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Tam Trinh trên địa bàn phường, phấn đấu hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của thành phố vào cuối tháng 3/2026.

Dự án xây dựng đường Tam Trinh được triển khai từ nhiều năm nay nhưng bị chậm tiến độ đề ra do có nhiều đơn thư khiếu kiện, dẫn đến mất nhiều thời gian để giải quyết đơn thư.

Khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, công khai hồ sơ dự án cho người dân hiểu và đồng thuận thực hiện. B

Bên cạnh đó, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện và phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị.

Đồng thời, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên, trao đổi, thống nhất với các đơn vị liên quan để tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Vĩnh Tuy Hoàng Anh Tuấn cho biết, dự án xây dựng đường Tam Trinh đi qua địa bàn phường có tổng số 103 trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng, trong đó 9 hồ sơ của cơ quan, tổ chức (đã bàn giao mặt bằng) và 94 hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận dự án, phường tập trung hoàn thiện, ký ban hành các phương án đền bù và gửi đến các hộ dân. Song song với đó, phường tổ chức niêm yết công khai quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh trên địa bàn phường.

Quyết định này được niêm yết công khai cho đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án.

Địa điểm niêm yết công khai quyết định, phương án thu hồi đất là tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi và gửi trực tiếp đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

Tổ công tác giải phóng mặt bằng phường có nhiệm vụ lập biên bản niêm yết công khai và cử cán bộ tại Ủy ban Nhân dân phường để ghi nhận, tổng hợp những ý kiến đóng góp, kiến nghị, thắc mắc của chủ sử dụng nhà, đất và những người có liên quan; chủ động xử lý các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc và báo cáo kết quả giải quyết về Ủy ban Nhân dân phường, Hội đồng bồi thường - hỗ trợ và tái định cư phường.

Ngoài việc phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, phường Vĩnh Tuy còn chủ động chuẩn bị nguồn tiền và nhà tái định cư cho các hộ dân, cá nhân thuộc diện phải di dời đợt này.

Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và những người có liên quan nếu có ý kiến, kiến nghị, thắc mắc thì Ủy ban Nhân dân phường sẽ hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

“Trước nhiệm vụ được thành phố giao hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Tam Trinh vào cuối tháng 3/2026, chúng tôi đang khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng bộ để phấn đấu hoàn thành tiến độ được giao,” ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Quá trình thi công, phá dỡ tại hiện trường, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy đã đề nghị Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai (là chủ đầu tư dự án) chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công có biện pháp đảm bảo về an toàn, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo an toàn trong khu vực thi công.

Đồng thời, yêu cầu rào tôn ngay khu vực thi công để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông và trong địa bàn dân cư./.

