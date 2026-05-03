Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ

Rạng sáng 2/5, tại Km 106+600 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện anh T.D.M (trú tại xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ôtô con chạy với tốc độ 80 km/h trong khu vực đông dân cư - vượt 30 km/h so với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h.

Qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,426 mg/lít khí thở - thuộc mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành.

Với các hành vi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 42 triệu đồng, gồm 7 triệu đồng đối với lỗi chạy quá tốc độ quy định và 35 triệu đồng đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất. Ngoài ra, tài xế này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tháng.

Trước đó, vào tối 1/5, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Nguyễn Trãi-Khương Trung đã phát hiện một người đàn ông trung niên có biểu hiện sử dụng rượu, bia điều khiển xe môtô. Lực lượng chức năng đã nhiều lần yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng người này bất hợp tác, không chịu thổi vào máy đo, thậm chí còn bỏ đi, không chịu ký biên bản.

Đây chỉ là hai trong số hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong những ngày nghỉ lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, trong dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã triển khai quyết liệt hai nhóm chuyên đề trọng tâm là xử lý xe kinh doanh vận tải vi phạm và xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Do nhu cầu liên hoan, sử dụng rượu, bia tăng cao trong dịp nghỉ lễ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã đồng loạt triển khai các tổ công tác xuyên ngày đêm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố.

Đặc biệt, cảnh sát giao thông phối hợp công an cấp xã tập trung kiểm soát tại các khu vực đông người, tuyến trọng điểm và khung giờ dễ phát sinh vi phạm. Nhiều trường hợp điều khiển ôtô, xe máy vi phạm nồng độ cồn đã bị phát hiện, xử lý nghiêm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ.''

Trưa 30/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến Tây Sơn; tối cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra tại tuyến Trần Nhật Duật. Nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm đã bị phát hiện, xử lý.

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 tài xế ôtô vi phạm mức cao gồm tài xế điều khiển xe BMW vi phạm mức 0,355 mg/lít khí thở; tài xế điều khiển xe Camry vi phạm mức 0,338 mg/lít khí thở.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ ngày 28/4 đến 2/5, toàn lực lượng đã xử lý 1.095 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm khoảng 1/4 tổng số vi phạm bị xử lý. Đây tiếp tục là nhóm hành vi nổi lên trong các dịp nghỉ lễ. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Con số thống kê của Cục Cảnh sát giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến ngày 3/5) có 11.411 trường hợp vi phạm nồng độ cồn cho thấy một bộ phận người dân vẫn nhờn luật, coi thường tính mạng phía sau tay lái. Mặc dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nhưng số vi phạm vẫn không hề giảm. Đơn cử như ngày 30/4, Công an các địa phương đã xử phạt 2.104 trường hợp vi phạm, đến ngày 1/5, con số này tăng lên 3.118 trường hợp và ngày 2/5 là gần 3.400 trường hợp. Xét theo tỷ lệ, vi phạm nồng độ cồn chiếm tới 21,19% tổng số các hành vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ, chỉ sau lỗi vi phạm về tốc độ.

Qua kiểm tra cho thấy, không ít người điều khiển phương tiện cho rằng quãng đường di chuyển ngắn hoặc thời điểm đêm muộn ít lực lượng kiểm tra nên có tâm lý chủ quan, vẫn điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Việc điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, kết hợp chạy xe tốc độ cao vào thời điểm ban đêm và rạng sáng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa an toàn của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo người dân đã uống rượu bia – tuyệt đối không lái xe, đừng đánh đổi an toàn của bản thân và cộng đồng chỉ vì một phút chủ quan. Đừng để cuộc vui phải trả giá bằng tai nạn, thương tích hoặc những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, yếu tố then chốt vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết toàn lực lượng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, trong đó vi phạm nồng độ cồn là nguy cơ hàng đầu. Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2026 với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,'' nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông./.

