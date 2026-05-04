Ôtô lấn sang làn đường ngược chiều, va chạm xe máy làm 3 người thương vong

Tối 3/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng, trong đó có một trẻ nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, ôtô 5 chỗ mang biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Hà Duy Phiên theo hướng từ xã Hóc Môn đi xã Củ Chi. Khi đến khu vực dốc cầu Bình Thuận (xã Bình Mỹ), phương tiện này bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với một xe máy chở 3 người.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy là anh H.T.P tử vong tại chỗ. Hai người đi cùng gồm một người đàn ông và bé trai 6 tuổi bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ghi nhận tại hiện trường, xe máy bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt cầu; phần đầu ôtô cũng hư hỏng nặng. Các nạn nhân trong vụ tông xe được xác định là người trong cùng một gia đình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Bình Mỹ đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm.

Cơ quan công an cũng trích xuất dữ liệu từ camera hành trình và camera an ninh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

