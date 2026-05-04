Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4-3/5/2026), toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày này năm 2025, giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương./.
Ôtô lấn sang làn đường ngược chiều, va chạm xe máy làm 3 người thương vong
Khi đến khu vực dốc cầu Bình Thuận (TP Hồ Chí Minh), ôtô 5 chỗ lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm trực diện với một xe máy chở 3 người, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.