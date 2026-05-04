Các địa phương đạt doanh thu du lịch đạt trên nghìn tỷ đồng dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay diễn ra liền kề, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, nghỉ dưỡng, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao trên phạm vi cả nước.

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia và các địa phương, hầu hết các địa phương du lịch trọng điểm đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Ninh Bình dẫn đầu cả nước với hơn 2,78 triệu lượt khách, tổng thu từ khách ước đạt 4.216 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 190.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Khánh Hòa đón trên 1,5 triệu lượt, trong đó 124.500 lượt khách quốc tế lưu trú, tổng thu ước đạt 2.638 tỷ đồng.

Đà Nẵng đón hơn 1,46 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 621.000 lượt, tăng 24%; tổng thu đạt 5.727 tỷ đồng. Hải Phòng đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 139.326 lượt, tổng thu 1.120 tỷ đồng.

Hà Nội ước đón 1,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 248.000 lượt; tổng thu đạt trên 5.000 tỷ đồng. Quảng Ninh đón 1,34 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 70.000 lượt, tổng thu đạt 4.165 tỷ đồng. Lâm Đồng đón 970.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.188 tỷ đồng.

Lào Cai đón 800.000 lượt khách, trong đó có 51.000 lượt khách quốc tế, tổng thu ước đạt 2.217 tỷ đồng. Thành phố Huế (từ ngày 29/4-3/5) ước đón 610.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ, tổng thu đạt 1.350 tỷ đồng./.