Phát huy bản sắc văn hóa, Hải Phòng xây dựng điểm đến hấp dẫn du khách

Để triển khai Nghị quyết số 80 - NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam hiệu quả, nhiều địa phương tại Hải Phòng đang có những cách làm thiết thực để xây dựng môi trường văn hóa cộng đồng đa dạng, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc.

Điểm đến hạnh phúc

Phường Kiến An có cảnh quan thiên nhiên đẹp, trong đó đồi Thiên Văn được mệnh danh là “Đà Lạt thu nhỏ” của Hải Phòng. Cùng với cảnh quan hữu tình, khí hậu lý tưởng, trên đồi Thiên Văn còn có Đài khí tượng Phù Liễn.

Di sản kiến trúc đặc sắc này được xây dựng từ năm 1898 và là đài khí tượng xây dựng sớm nhất Đông Dương thời thuộc Pháp. Đài khí tượng Phù Liễn không chỉ là trạm quan trắc lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử phát triển của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Sau hơn 120 năm kể từ ngày xây dựng và đưa vào hoạt động, đến nay Tòa nhà làm việc của Đài khí tượng Phù Liễn vẫn được bảo tồn, giữ nguyên nét kiến trúc ban đầu, trở thành biểu tượng tự hào của nhân dân Kiến An, thành phố Hải Phòng và của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Cùng với đồi Thiên Văn, trên địa bàn phường còn có hồ Hạnh Phúc. Theo nhà báo Lê Trọng Nghĩa, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, hồ Hạnh Phúc là nơi đong đầy kỷ niệm của những người sinh ra, lớn lên và gắn bó với Kiến An.

Đồi Thiên Văn, phường Kiến An được ví là “Đà Lạt thu nhỏ” tại Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Cụm công trình hồ Hạnh Phúc, đồi Thiên Văn khi được chỉnh trang, khai thác hiệu quả sẽ mang đến một không gian phát triển mới cho địa phương và mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến An Nguyễn Phong Doanh cho biết, Vườn hoa hồ Hạnh Phúc là dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố làm chủ đầu tư. Đây là công trình chỉnh trang đô thị quan trọng, gắn với đời sống tinh thần của người dân.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm nhấn cảnh quan, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương. Từ trước đến nay, hồ Hạnh Phúc là trái tim, niềm tự hào về cảnh quan thiên nhiên.

Khi được đầu tư chỉnh trang, địa phương mong muốn hồ Hạnh Phúc sẽ là điểm đến với nhiều trải nghiệm đặc sắc cho du khách và nhân dân, đặc biệt là không gian âm nhạc sẽ được thí điểm tổ chức thời gian tới.

Từ ngày 10-16/5, phường Kiến An sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Kiến An - Ngày hội hạnh phúc” chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 tại Vườn hoa Hồ Hạnh Phúc.

Sự kiện sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, trong đó có chương trình khai mạc với chủ đề "Rực rỡ sắc màu hạnh phúc" diễn ra tối 10/5 với sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Trong chuỗi các hoạt động “Kiến An - Ngày hội hạnh phúc” còn có các hoạt động kết nối du lịch giữa các địa phương, đơn vị. Các hoạt động hướng tới mục tiêu cốt lõi định vị thương hiệu Kiến An là nơi đến để trải nghiệm không gian thư thái, cuộc sống yên bình, đồng thời khai thác lợi thế cảnh quan Vườn hoa Hạnh Phúc, đồi Thiên Văn - những địa danh mang những dấu ấn đặc trưng của Kiến An.

Các hoạt động này cũng là bước triển khai cụ thể của địa phương khi thực hiện Nghị quyết 80- NQ/TW, trong đó có nêu rõ tầm nhìn về phát triển văn hóa: các giá trị văn hóa giữ vai trò nền tảng, chuẩn mực và được thẩm thấu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế...

Du khách thích thú ngắm nhìn thành phố Hải Phòng từ Trạm radar thời tiết Phù Liễn trên đồi Thiên Văn. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Phó Bí thư Đảng ủy phường Kiến An Nguyễn Thiện Kim thông tin, Kiến An là địa phương vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm ngày 18/1/1960.

Nói chuyện với đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiến An, Bác căn dặn đồng bào hoàn thành vượt mức kế hoạch của Nhà nước, để góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiến An luôn khắc ghi và thực hiện lời của Người. Trong giai đoạn hiện nay, bằng những việc làm cụ thể, đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiến An tiếp tục có những cách làm sáng tạo để triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW.

Việc định vị thương hiệu “Kiến An - Điểm đến hạnh phúc” chính là sự cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW về nội dung đẩy mạnh xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đa dạng sắc màu văn hóa

Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, không gian phát triển của Hải Phòng mang một sắc vóc mới, đặc biệt là sự đa dạng về văn hóa. Cùng với văn hóa biển đảo đã tạo nên hồn cốt của những người dân “ăn sóng nói gió,” đồng bào dân tộc thiểu số dệt nên bức tranh đa sắc, hài hòa của “Đất Cảng Anh hùng - Xứ Đông Văn hiến.”

Phường Nguyễn Trãi là địa phương duy nhất của Hải Phòng có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Toàn phường hiện có 1.027 hộ với 3.503 người là đồng bào dân tộc thiểu số như Sán Dìu, Hoa, Tày, Nùng, Thái, Dao, Mường... đang cư trú. Đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào là một hợp phần trong dòng chảy văn hóa của Hải Phòng.

Trạm radar thời tiết Phù Liễn, phường Kiến An là nơi lưu giữ những thành tựu thiên văn Việt Nam qua hơn 120 năm. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ông Diệp Ngọc Xuân là người dân tộc Sán Dìu, sống tại tổ dân phố Chín Hạ, phường Nguyễn Trãi cho biết, đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống tại địa phương này vẫn lưu giữ được tiếng nói, chữ viết và làm các loại bánh truyền thống như bánh dậm, bánh boong.

Bà Hoàng Thị Tân, dân tộc Tày đang sinh sống tại tổ dân phố Thanh Mai, phường Nguyễn Trãi cho biết, những người ở độ tuổi trung niên như bà vẫn lưu giữ được điệu hát Then- loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc.

Bà con dân tộc Tày thường hát Then để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc; thể hiện những cung bậc của tình yêu đôi lứa, ca ngợi quê hương bản làng, lao động sản xuất.

Ông Hoàng Văn Hưng, Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Mai thông tin, tổ dân phố Thanh Mai có 6 dân tộc anh em cùng chung sống. Bà con ở đây rất đoàn kết và gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Cộng đồng dân tộc thiểu số tại Hải Phòng luôn mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của từng dân tộc đến với du khách trong nước, quốc tế, đặc biệt trong các dịp lễ hội tổ chức tại chùa Thanh Mai nằm trong quần thể Di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn Kiếp Bạc, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2025.

Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội, phường Nguyễn Trãi, Hải Phòng địa phương luôn giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống cùng vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số.

Con đường bên cạnh Vườn hoa Hồ Hạnh Phúc, phường Kiến An sẽ là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương thời gian tới. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Đây cũng là một nội dung thiết thực của địa phương trong triển khai Nghị quyết số 80- NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phường luôn chú trọng tới các hoạt động văn hóa gắn với việc bảo tồn giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc, tạo mọi thuận lợi để bà con giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của đồng bào dân tộc mình đến với bạn bè trong nước quốc tế.

Đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn bản sắc riêng mà còn góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa chung, tăng cường sự gắn kết xã hội.

Đây chính là nguồn lực mềm quan trọng để Hải Phòng, trong đó có phường Nguyễn Trãi thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhân dân cùng địa phương mong muốn các thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tổ chức các lớp học ngôn ngữ, các câu lạc bộ bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của từng dân tộc.

Thực tế cho thấy, thế hệ trẻ con của đồng bào dân tộc hầu hết sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, do đó họ ít có cơ hội sống trong dòng chảy văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, đặc biệt trong sử dụng tiếng nói và chữ viết.

Sự chăm lo, động viên kịp thời của các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương giúp đồng bào giữ gìn các giá trị văn hóa đặc sắc, phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, cần bảo vệ khẩn cấp như Nghị quyết 80-NQ/TW đã đề ra, ông Nguyễn Xuân Dũng chia sẻ./.

