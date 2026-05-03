Văn hóa đại ngàn “níu chân” du khách tại tỉnh Đắk Lắk

Phát huy lợi thế bản sắc văn hóa đa dạng, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách.

Không chỉ dừng lại ở tham quan thuần túy, du khách đến "thủ phủ càphê" còn được đắm mình trong không gian trải nghiệm sống động, nơi di sản hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại.

Sức hút từ văn hóa

Dịp lễ này, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc với chuỗi hoạt động mang chủ đề “Hội tụ.” Tại đây, du khách và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Càphê văn hóa-Âm vang đại ngàn”, cùng các tiết mục hát Then-đàn Tính, múa chén do Câu lạc bộ hát Then-đàn Tính xã Ea Kly biểu diễn.

Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk còn phối hợp tổ chức múa Lân-Sư-Rồng; triển lãm ảnh nghệ thuật “Bản sắc các dân tộc Việt Nam;” các chương trình trải nghiệm thực tế như làm đồ thủ công thổ cẩm, sáng tạo nghệ thuật, tham gia các trò chơi dân gian và làm bánh dân gian của người Kinh, Tày, Thái; trải nghiệm cùng trang phục Êđê, tìm hiểu các sản phẩm từ cây Kơ Nia…

Thông qua các hoạt động, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã biến thành một không gian trải nghiệm văn hóa mang tính trực quan, sinh động, góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Hoạt động trải nghiệm làm đồ thủ công thổ cẩm tại bảo tàng Đắk Lắk trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Chị Trương Phương Nhi, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua mạng xã hội, chị biết chuỗi hoạt động tại Bảo tàng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nên đã sắp xếp đưa hai con đến vui chơi, trải nghiệm, học hỏi. Theo chị Nhi, các hoạt động không chỉ giúp con trẻ thêm am hiểu về văn hóa các dân tộc Việt Nam mà còn giáo dục về cội nguồn một cách tự nhiên nhất với các trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc. Đặc biệt, chị Nhi ấn tượng với triển lãm ảnh nghệ thuật “Bản sắc các dân tộc Việt Nam” vì mang tính giáo dục cao, lôi cuốn, dễ nhớ.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh cho biết, lần đầu đến Tây Nguyên chị lựa chọn tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và tham gia các hoạt động văn hóa. Qua trải nghiệm, chị nhận thấy văn hóa các dân tộc Tây Nguyên có nhiều nét đặc trưng, cách tổ chức hoạt động tạo cảm giác gần gũi cho du khách.

Tại xã Ea Phê-địa phương có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức "Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ 1."

Trong hai ngày 30/4-1/5, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như phục dựng Lễ hội Nàng Hai của đồng bào dân tộc Tày, công diễn văn nghệ, hội thi cắm trại, thi đấu các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, chợ phiên và không gian ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP… thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến vui chơi, thưởng thức.

Hương vị càphê kể chuyện văn hóa

Biểu diễn nghệ thuật “Càphê văn hóa-Âm vang đại ngàn” tại bảo tàng Đắk Lắk phục vụ nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Bên cạnh các không gian sôi động, nhộn nhịp, nhiều du khách chọn tìm về các khu du lịch sinh thái, buôn du lịch cộng đồng để tham quan, trải nghiệm. Trong đó, buôn Ako Dhông, nơi những nếp nhà dài truyền thống vẫn được lưu giữ giữa trung tâm Buôn Ma Thuột, là một điểm đến “níu chân” du khách. Tại đây, du khách vừa tìm hiểu đời sống của người dân Êđê, nghề dệt thổ cẩm, thưởng thức âm nhạc và ẩm thực Tây Nguyên, vừa nhâm nhi ly càphê giữa không gian nhà dài truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây lần đầu tiên gia đình bà đến Tây Nguyên du lịch. Qua trải nghiệm, bà thấy không gian buôn làng rất mới mẻ, hấp dẫn. Đặc biệt, bà Ngọc rất ấn tượng với buôn Ako Dhông, một buôn làng lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc Êđê, khai thác và phát huy tốt văn hóa để làm du lịch, vừa yên bình, thư thái, vừa đẹp, cuốn hút du khách.

Em Trần Thị Thùy Linh, du khách đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, khi đến Buôn Ma Thuột và trải nghiệm tại buôn Ako Dhông, việc thưởng thức càphê tại chỗ giúp em hiểu thêm về quy trình sản xuất, chế biến càphê. Điều này tạo sự khác biệt so với những trải nghiệm trước đây.

Đặc biệt, sau khi “Tri thức trồng và chế biến càphê Đắk Lắk” được chính thức ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sức hút của ly càphê Đắk Lắk càng thêm mạnh mẽ, hấp dẫn. Nhiều không gian càphê mang bản sắc địa phương trở thành điểm đến kết hợp thưởng thức và tìm hiểu văn hóa.

Câu lạc bộ hát Then-đàn Tính xã Ea Kly biểu diễn văn nghệ tại bảo tàng Đắk Lắk phục vụ nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Anh Hariz, du khách đến từ Brunei cho biết, qua trải nghiệm tại Đắk Lắk, anh ấn tượng với văn hóa Tây Nguyên, trang phục các dân tộc, quy trình sản xuất, chế biến càphê và thưởng thức càphê giữa không gian bản địa. Anh mong muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về văn hóa càphê tại các vùng trồng trên địa bàn.

Việc tận dụng và "làm mới" các giá trị văn hóa thông qua những hoạt động trải nghiệm gần gũi cho thấy hướng đi đúng đắn của ngành du lịch Đắk Lắk, văn hóa đã thực sự “chạm” đến cảm xúc của du khách.

Thành công từ sự hài lòng của nhân dân và du khách trong dịp lễ này như tiếp thêm động lực để đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương nỗ lực bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo những sản phẩm “níu chân” du khách trên hành trình khám phá đại ngàn./.

Lễ hội Then Kin Pang 2026: “Lời Then vọng mãi” giữa đại ngàn Tây Bắc Lễ hội Then Kin Pang 2026 tôn vinh di sản văn hóa dân tộc Thái với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động dân gian đặc sắc, góp phần bảo tồn bản sắc và thúc đẩy du lịch bền vững.

​

​