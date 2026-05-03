Văn hóa

Hứa Vĩ Văn thoại bốn thứ tiếng trong phim truyền hình về chiến sỹ tình báo

Đảm nhận vai chính trong loạt phim "Tận hiến," Hứa Vĩ Văn mong chờ hình tượng chiến sỹ tình báo trải bao gian truân trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc được gửi đến khán giả một cách trọn vẹn.

Minh Thu
Diễn viên Hứa Vĩ Văn thực hiện nhiều cảnh hành động, thoại bằng 4 thứ tiếng để vào vai chiến sỹ tình báo. (Ảnh: NSX)

Một năm sau ngày bấm máy, "Tận hiến" - loạt phim truyền hình về nhiệm vụ tình báo thời chiến sẽ lên sóng tối 3/5 trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Câu chuyện kể về hành trình của chiến sỹ tình báo Nguyễn Thành, bí danh P1. Trong giai đoạn biến động chính trị phức tạp ở Đông Dương thập niên 1960, anh nhận mật lệnh đến Lào, thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên nước bạn. Vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Nguyễn Thành vừa gắng sức chăm lo cho vợ con, làm tròn vai người đàn ông của gia đình.

Vai diễn Nguyễn Thành được xây dựng dựa theo hình tượng Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc, người được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2024.

Vốn yêu thích các bộ phim kinh điển về đề tài tình báo, Hứa Vĩ Văn vô cùng hứng thú khi nhận được lời mời đóng vai chính.

Quá trình tiền kỳ, nam diễn viên cùng đoàn phim ghé thăm gia đình của Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc, để được lắng nghe, quan sát và tìm hiểu thêm về tính cách, thói quen đời thường của ông. Từ đó, anh tìm kiếm chất liệu đưa thêm vào vai diễn Nguyễn Thành.

Anh hy vọng một phần cuộc đời của chiến sỹ tình báo Nguyễn Thiệu Giốc được tái hiện và tôn vinh xứng đáng, để không chỉ riêng gia đình mà khán giả cả nước đều có thể hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của bác cũng như lực lượng tình báo Việt Nam.

Giống như nguyên mẫu Thượng tá Nguyễn Thượng Giốc, Nguyễn Thành trong phim thông thạo nhiều ngoại ngữ. Ngoài phần thoại tiếng Việt, nhân vật còn có dày đặc lời thoại tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Lào. Hứa Vĩ Văn vốn sử dụng tiếng Anh lưu loát, từng làm quen với tiếng Pháp ở phim "Đất rừng phương Nam," chỉ riêng tiếng Lào là một trải nghiệm mới mẻ. Việc học thuộc câu chữ và thể hiện sao cho tự nhiên thực sự là một điều khó khăn.

Bộ phim tái hiện một lát cắt lịch sử của đất nước thế kỷ 20. (Ảnh: NSX)

Sau nhiều tháng ngày chờ đợi, Hứa Vĩ Văn đếm từng ngày đến khoảnh khắc vai diễn được gửi lời chào tới khán giả. Bởi tác phẩm này gói trọn tâm huyết của cả trăm con người trong tập thể đoàn phim.

Nam diễn viên trải lòng: “Điều đặc biệt là nhiều người trong chúng tôi đến với dự án này không đơn thuần chỉ vì công việc, mà còn vì ý nghĩa của nó, đó là tri ân và tôn vinh những con người đã hiến dâng thầm lặng cho Tổ quốc. Bộ phim mang ý nghĩa rất sâu sắc đối với những người làm nghề, khiến mình có thêm niềm tin vào con đường mình đang đi.”

Nối tiếp "Đất rừng phương Nam""Mưa đỏ," Hứa Vĩ Văn tiếp tục gắn bó với các bộ phim mang tinh thần sử thi, có yếu tố lịch sử, lần lượt là "Tận hiến" "Hộ linh tráng sỹ: Bí mật mộ vua Đinh." Với anh, đây là vinh dự lớn lao của cuộc đời nghệ sỹ. Anh bước vào mỗi vai diễn, mỗi bộ phim không đơn thuần bằng vai trò diễn viên, mà hơn hết là trong tâm thế của một người công dân, một hậu bối toàn tâm tôn kính tiền nhân.

Diễn viên cho biết: “Sau nhiều năm làm nghề, mình nhận ra có những dòng phim không chỉ đơn thuần là công việc. Đó là nơi mình có thể bày tỏ trách nhiệm, sự biết ơn và cả mong muốn được góp một phần rất nhỏ vào việc kể lại những câu chuyện của lịch sử. Vì vậy, những bộ phim về đề tài lịch sử, Cách mạng sẽ là hướng đi mà mình chủ động lựa chọn để gắn bó trong chặng đường sắp tới. Không phải vì dễ hay khó, mà vì mình tin đây là con đường có giá trị lâu dài và xứng đáng để mình theo đuổi. ”

"Tận hiến" do đạo diễn Trần Ka My dàn dựng. Phim dài 15 tập, được ấn định phát sóng trên kênh VTV3, lúc 21h00 Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 3/ 5, mỗi ngày chiếu hai tập./.

(Vietnam+)
