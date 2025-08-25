Theo Box Office Vietnam, bộ phim Mưa đỏ đạt doanh thu 100 tỷ đồng vào lúc 22h ngày 24/8, chỉ sau 3 ngày ra rạp, trở thành phim chiến tranh cán mốc 100 tỷ nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Bản tin 60s ngày 25/8/2025 gồm những nội dung sau:

“Mưa đỏ” đạt doanh thu “khủng” trong lịch sử phim cách mạng.

Dự báo thời điểm bão số 5 đổ bộ, áp sát đất liền từ Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Trúc Nhân suýt ngã tại concert, ban tổ chức lập tức phản hồi.

Hành trình cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải chênh vênh bên vực sâu.

Thiếu nữ 18 tuổi bị lừa “bắt cóc online”, ép quay clip nhạy cảm.

Bị điện giật khi chằng chống nhà cửa trước bão, 1 người tử vong.

Nga công bố video UAV đánh chặn máy bay không người lái Ukraine trong đêm.

Ông Zelensky kêu gọi hội nghị thượng đỉnh với ông Putin./.