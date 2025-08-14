Hà Nội: Chiếu phim lưu động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Trong tháng 8 và 9/2025, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức Đợt phim tuyên truyền và biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là hoạt động văn hóa-điện ảnh ý nghĩa, là dịp để công chúng Thủ đô được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh phim tài liệu, phim truyện giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật tái hiện khí thế hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử và những mốc son chói lọi trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, 80 buổi chiếu phim lưu động được phục vụ nhân dân tại các phường, xã; công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, trường nghề; phạm nhân tại các trại cải tạo, giáo dưỡng trên địa bàn Hà Nội.

Song song với việc chiếu phim lưu động, có 40 buổi chiếu tại rạp Kim Đồng (19 Hàng Bài, Cửa Nam) và Rạp 2-9 (9 Lê Lai, Sơn Tây) vào tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ ngày 1-8 đến 15-9.

Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức 1 buổi chiếu phim kết hợp biểu diễn nghệ thuật vào tối 22/8, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phường Phú Diễn (6 Võ Quý Huân, Phú Diễn, Hà Nội).

Poster phim "Hà Nội mùa đông năm 46." (Ảnh: Tư liệu)

Thông qua các tác phẩm điện ảnh, khán giả Thủ đô được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước cũng như thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa như: “Sao tháng 8,” “Hà Nội mùa đông năm 46, “Hà Nội 12 ngày đêm,” “Ngã ba Đồng Lộc,” “Đào, phở và piano,” “Cánh đồng hoang”...

Trong đó, đáng chú ý là một số bộ phim đậm chất Hà thành được phát sóng trong dịp này như: “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn khắc họa khoảng thời gian chiến tranh ác liệt tại phố phường Thủ đô trong cuộc chiến cuối năm 1946, đầu năm 1947. Ban tổ chức muốn mang đến cho khán giả những thước phim chân thực, cảm động về Hà Nội những năm kháng chiến chống Pháp. Qua những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tình đồng đội, “Đào, phở và piano” tái hiện sinh động cuộc sống, tinh thần yêu nước, sự kiên cường bất khuất của người Hà Nội trong những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng rất hào hùng.

Cũng như “Đào, phở và piano,” “Hà Nội mùa đông năm 46,” của đạo diễn Đặng Nhật Minh đưa vào nhiều hình ảnh khắc họa lối sống, nét văn hóa của người dân Hà Nội mà rộng hơn là người dân Việt Nam trong bối cảnh loạn lạc. Đây là phim chiến tranh cách mạng kể những ngày cuối năm 1946, trước khi nổ ra Toàn quốc kháng chiến, mở đầu ba thập niên chiến đấu anh hùng của nhân dân Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước. Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Đặng Nhật Minh, ngôn ngữ điện ảnh ấn tượng và diễn xuất nhập vai của dàn nghệ sỹ, diễn viên Tiến Hợi (trong vai Chủ tịch Hồ Chí Minh), Ngô Quang Hải, Võ Hoài Nam, Hoa Thúy, Quốc Tuấn, Quách Thu Phương, Mai Thu Huyền..., “Hà Nội mùa đông năm 46” đã góp phần tái hiện rõ nét một giai đoạn lịch sử ngắn nhưng đầy bi tráng và xúc động.

Hay phim “Hà Nội 12 ngày đêm” - Bộ phim lấy đề tài chiến tranh Cách mạng được thể hiện rất công phu với mục đích tái hiện một phần trận Điện Biên Phủ trên không-một cuộc chiến đấu ác liệt của nhân dân Hà Nội chống lại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào cuối tháng 12 năm 1972, buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải ký Hiệp định Paris đem lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam.

“Hà Nội 12 ngày đêm” phần nào thỏa mãn công chúng ở những cảnh chiến đấu trên không, những khoảnh khắc trận địa tên lửa, pháo phòng không tiêu diệt B52 cùng cách sử dụng kĩ xảo vi tính, âm thanh vòm lập thể để biểu đạt một trận đánh lớn, khốc liệt, cam go.

Cảnh xuất kích của MiG-21 hay cảnh những tên lửa xé toang màn đêm cùng hiệu ứng âm thanh, khói lửa “ra dáng” một phim chiến tranh “bom tấn” hấp dẫn, gây ấn tượng mạnh đối với người xem…

Thông qua chuỗi hoạt động trên, người dân Thủ đô thêm tự hào về truyền thống dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, ý chí tự lực-tự cường, lan tỏa thông điệp tri ân các thế hệ đi trước, tiếp nối khát vọng cống hiến, đưa đất nước tiến tới những tầm cao mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình./.

Đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Đợt phim diễn ra từ ngày 12-14/8, là hoạt động văn hóa-điện ảnh nhằm tuyên truyền trong nhân dân về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước.