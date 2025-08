Đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 12-14/8

Thông tin từ Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 1/8 cho biết, các bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam như "Sao Tháng Tám", "Hà Nội mùa đông 46", "Ngã ba Đồng Lộc", "Cánh đồng hoang" sẽ được chiếu trong Đợt phim Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BVHTTDL ngày 1/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025) (sau đây gọi là Đợt phim); Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phim truyện I, Công ty Cổ phần phim Giải Phóng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Điện ảnh Công an nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Đơn vị Điện ảnh) tổ chức Đợt phim trong phạm vi cả nước.

Một cảnh trong phim Đào phở piano. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Theo Cục Điện ảnh, Đợt phim là hoạt động văn hóa-điện ảnh ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ về lòng tự hào với truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, thông qua các tác phẩm điện ảnh, người xem sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ Đợt phim diễn ra từ ngày 12-14/8/2025 tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Phim truyện I, Công ty Cổ phần phim Giải Phóng, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Đợt phim; đồng thời, tổ chức chương trình giao lưu giữa các nghệ sỹ điện ảnh với nhân dân, lực lượng vũ trang và sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lễ Khai mạc Đợt phim sẽ diễn ra trọng thể vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 12/8/2025 tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn nghệ sỹ, diễn viên sẽ tổ chức Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia: Địa điểm lưu niệm các chiến sỹ Nam tiến tại Buôn Ma Thuột và tham quan một số địa điểm du lịch mang nét đặc trưng riêng về văn hóa và thiên nhiên của vùng đất Tây Nguyên.

Cũng trong khuôn khổ Đợt phim, Cục Điện ảnh tổ chức chương trình giao lưu giữa các nghệ sỹ, diễn viên của 3 đoàn phim truyện: “Đào, phở và piano”, “Bà già đi bụi” (Công ty Cổ phần phim truyện I sản xuất) và “Ký ức Nam Xuân” (Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất) với nhân dân, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Lắk vào ngày 12/8; cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tỉnh Đắk Lắk ngày 13/8 và cán bộ, giảng viên, sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên ngày 14/8.

Ngoài 3 phim trên, Cục Điện ảnh cũng sẽ gửi các đơn vị điện ảnh một số phim để chiếu trong Đợt này, gồm các phim điện ảnh: “Sao Tháng Tám”; “Cánh đồng hoang”; “Hà Nội mùa đông 46”; “Ngã ba Đồng Lộc”; “Hà Nội 12 ngày đêm”.

Bên cạnh đó, các phim hoạt hình được chiếu trong đợt phim lần này gồm: “Nguồn cội”; “Sự tích hoa Trạng nguyên”; “Chiếc lông gà hư hỏng”.

Các phim tài liệu sẽ chiếu trong đợt phim lần này gồm “Bay trên đôi cánh tự do”; “Người đồng hành đặc biệt”; “Thủy điện Sông Đà”; “Cột mốc giữa trùng khơi”; “Làng mắm Nam Ô”./.

