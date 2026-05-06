Di tích khảo cổ Cát Tiên - nhiều bí ẩn chưa được tìm thấy

Di tích khảo cổ Cát Tiên (Lâm Đồng) là Di tích Quốc gia đặc biệt nhưng còn nhiều bí ẩn. Sau hơn 40 năm khai quật, nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chủ nhân quần thể đền tháp cổ. Công trình có niên đại khoảng thế kỷ 6-9, hiện vật mang dấu ấn Ấn Độ giáo và giao thoa với văn hóa Óc Eo-Phù Nam.

Tuy nhiên, mối liên hệ với các cộng đồng cư dân như Champa vẫn chưa thống nhất. Nguồn gốc và chủ nhân thực sự của di tích đến nay vẫn là ẩn số.

Từ những nhát cuốc khảo cổ đầu tiên đã mở ra hành trình khám phá một quần thể di tích quy mô lớn, kéo dài hơn 15km dọc theo lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai.

Cả một quần thể di tích rộng lớn dần được phát lộ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khảo cổ học và dân tộc học khu vực Nam Tây Nguyên. Nhưng khác với những đền tháp Champa dọc các tỉnh ven biển miền Trung, những đền tháp ở đây vẫn chứa những điều huyền bí chưa có lời giải thích.

Việc phát hiện nhiều cụm di tích quy mô, cấu trúc tương đồng cho thấy đây có thể là một quần thể kiến trúc tôn giáo-tín ngưỡng lớn, do nhiều cộng đồng nối tiếp xây dựng. Tuy nhiên, tất cả mới dừng ở giả thiết. Những bí ẩn về niên đại, chức năng, chủ thể xây dựng, nguyên nhân hình thành và bị vùi lấp vẫn chưa được giải đáp. Theo các nhà khoa học, di tích Cát Tiên có giá trị lớn về văn hóa, dân tộc học và tầm vóc quốc tế.

Di tích khảo cổ Cát Tiên không chỉ là một phát hiện khảo cổ quan trọng mà còn là một “ẩn số lịch sử” cần tiếp tục được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần làm sáng tỏ lịch sử-văn hóa khu vực Nam Tây Nguyên./.

