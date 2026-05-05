“Trao quyền kể chuyện” trong truyện tranh tương tác của Huỳnh Thái Ngọc

Sau 5 năm kể từ cuốn đầu tiên, tác giả Huỳnh Thái Ngọc ra mắt truyện tranh tương tác “Giải cứu Thỏ Bảy Màu trong Xứ Sở Không Màu”. Lần này, người đọc được “trao quyền kể chuyện” – tự quyết định diễn biến và kết thúc, trực tiếp tham gia hoàn thiện từng trang sách.

Sự kiện ra mắt và giao lưu cùng tác giả vừa diễn ra tại Nhà sách FAHASA Tân Định. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA, phiên bản đặc biệt độc quyền kèm bìa áo, bookmark và sticker cán holo sẽ được phát hành. Không chỉ là truyện tranh, đây là sản phẩm tương tác – nơi bạn trở thành người đồng sáng tạo nội dung./.