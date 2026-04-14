Lễ hội Nhật Bản tại FAHASA Tân Định: Unbox manga “Dandadan” và loạt trải nghiệm hấp dẫn

Nhà sách Fahasa Tân Định vừa tổ chức Lễ hội Nhật Bản với sự kiện unbox siêu phẩm manga “Dan Da Dan” cùng Tiktoker nổi tiếng Hill Manga. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Fahasa (1976 – 2026).

Khách tham dự được giao lưu, tham gia minigame nhận poster, thưởng thức nhạc Nhật Bản và mua sắm hàng loạt sản phẩm manga, figure, văn phòng phẩm với ưu đãi giảm đến 50 phần trăm. Các hoạt động trải nghiệm diễn ra xuyên suốt từ 15 giờ đến 21 giờ, bao gồm mở bán Pokemon TCG, workshop lắp ráp mô hình Ensky và Gunpla. Lễ hội hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Nhật Bản sôi động, gần gũi với giới trẻ, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Fahasa./.