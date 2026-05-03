Công nghệ AI chưa thể thay thế con người trong y học khẩn cấp

Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hiện có thể hỗ trợ chẩn đoán bệnh trong phòng cấp cứu với độ chính xác rất cao nhưng vẫn chưa thể thay thế vai trò của con người trong y học khẩn cấp.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Science cho thấy các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hiện có thể hỗ trợ chẩn đoán bệnh trong phòng cấp cứu với độ chính xác rất cao, thậm chí trong một số trường hợp đạt kết quả tương đương hoặc vượt bác sỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định công nghệ này vẫn chưa thể thay thế vai trò của con người trong y học khẩn cấp./.

AI chưa thể thay thế vai trò của con người trong y học khẩn cấp AI không thể thực hiện những thao tác quan trọng như nghe tim phổi bằng ống nghe, đặt nội khí quản, xử lý chấn thương hay tiến hành các can thiệp khẩn cấp trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.