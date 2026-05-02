AI chưa thể thay thế vai trò của con người trong y học khẩn cấp

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Science cho thấy các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hiện có thể hỗ trợ chẩn đoán bệnh trong phòng cấp cứu với độ chính xác rất cao, thậm chí trong một số trường hợp đạt kết quả tương đương hoặc vượt bác sỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định công nghệ này vẫn chưa thể thay thế vai trò của con người trong y học khẩn cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, nghiên cứu tập trung vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) - hệ thống AI có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và đưa ra phản hồi tương tự con người.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu sử dụng một dạng chuyên biệt gọi là “mô hình suy luận”, được thiết kế để phân tích và giải thích từng bước trước khi đưa ra kết luận, tương tự cách bác sỹ tiếp cận một ca bệnh.

Tiến sỹ Adam Rodman - bác sỹ tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess và là tác giả chính của nghiên cứu - cho biết việc giúp AI “suy nghĩ” theo quy trình của bác sĩ đã cải thiện đáng kể độ chính xác trong chẩn đoán.

Trong thử nghiệm được thực hiện tại một khoa cấp cứu ở thành phố Boston, mô hình o1-preview của OpenAI được sử dụng để đánh giá bệnh nhân ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ phân loại ban đầu cho tới quyết định nhập viện hoặc chuyển vào khu chăm sóc tích cực.

Kết quả cho thấy AI có thể đưa ra chẩn đoán chính xác hoặc rất gần với thực tế trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, ông Rodman nhấn mạnh điều đó không có nghĩa máy tính có thể thay thế bác sỹ, mà chỉ cho thấy AI đang trở thành một công cụ hỗ trợ mạnh trong xử lý dữ liệu và phân tích thông tin y khoa.

Trên thực tế, AI đã bắt đầu được ứng dụng tại nhiều bệnh viện dưới dạng trợ lý ghi chép, chatbot hỗ trợ bệnh nhân hoặc hệ thống tự động hóa quy trình hành chính. Một số bệnh viện hiện sử dụng AI để ghi lại trao đổi giữa bác sỹ và bệnh nhân nhằm tạo hồ sơ y tế chi tiết, giúp giảm áp lực công việc cho nhân viên y tế.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng công nghệ hiện nay vẫn không thể thay thế những kỹ năng cốt lõi của bác sỹ cấp cứu. Theo bác sỹ Amol Verma - bác sỹ nội khoa thuộc Bệnh viện St. Michael ở Toronto, chẩn đoán y khoa không chỉ dựa trên dữ liệu mà còn phụ thuộc vào việc quan sát trực tiếp bệnh nhân, đánh giá biểu cảm, giọng nói, tình trạng cơ thể và nhiều yếu tố thực tế khác.

Các bác sỹ cũng nhấn mạnh AI không thể thực hiện những thao tác quan trọng như nghe tim phổi bằng ống nghe, đặt nội khí quản, xử lý chấn thương hay tiến hành các can thiệp khẩn cấp trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, việc ứng dụng AI trong môi trường y tế vẫn đặt ra nhiều lo ngại liên quan đến độ chính xác, tính an toàn, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra sai sót trong chẩn đoán hoặc điều trị.

Giới nghiên cứu nhận định AI nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ giúp bác sỹ xử lý thông tin nhanh hơn, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị, thay vì thay thế hoàn toàn con người trong lĩnh vực y học khẩn cấp./.

