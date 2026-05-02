Mỹ: Lầu Năm Góc mở rộng hợp tác với 7 công ty AI hàng đầu

Ngày 1/5, Lầu Năm Góc thông báo đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty công nghệ lớn để triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên các mạng lưới bảo mật của cơ quan này.

Đây là một phần nỗ lực mở rộng hệ sinh thái nhà cung cấp AI phục vụ các hoạt động của quân đội Mỹ.

Theo thông báo, các đối tác tham gia gồm SpaceX, OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services và Reflection.

Các công cụ AI của những công ty này sẽ được tích hợp vào các mạng lưới có mức độ bảo mật cao, cho phép quân đội Mỹ mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc hợp tác nhằm phục vụ các mục đích hoạt động hợp pháp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực ra quyết định trong môi trường tác chiến phức tạp và khả năng phối hợp tác chiến trong nhiều lĩnh vực.

Trong số các đối tác, một số công ty như Amazon và Microsoft đã có kinh nghiệm hợp tác với quân đội Mỹ trong các môi trường bảo mật cao. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác như Nvidia và Reflection lần đầu tham gia các dự án tương tự, phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường năng lực công nghệ trong lĩnh vực AI.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ được cho là đang tìm cách giảm phụ thuộc vào công nghệ AI của Anthropic, sau khi công ty này từ chối cho quân đội Mỹ quyền truy cập không hạn chế vào các mô hình AI của hãng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC (Mỹ), ông Cameron Stanley, Giám đốc phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số và AI của Lầu Năm Góc, cho rằng không nên phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp duy nhất.

Theo báo cáo mà Trung tâm Tư pháp Brennan tại trường Luật thuộc Đại học New York (Mỹ) công bố hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Chiến tranh Mỹ thời gian gần đây đẩy mạnh ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực.

Công nghệ này được cho là có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý thông tin, cũng như tối ưu hóa công tác bảo trì trang thiết bị và quản lý hậu cần.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong lĩnh vực quân sự cũng làm dấy lên những ý kiến trái chiều, liên quan đến nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và mức độ can thiệp của con người trong quá trình ra quyết định.

Một số ý kiến cho rằng cần bảo đảm cơ chế giám sát phù hợp nhằm hạn chế rủi ro và tránh phụ thuộc quá mức vào công nghệ./.

OpenAI bất ngờ "khai tử" ứng dụng video Trí tuệ Nhân tạo Động thái này đánh dấu một bước ngoặt chiến lược của OpenAI khi công ty chuyển hướng tập trung vào các công cụ dành cho doanh nghiệp trước thềm kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

