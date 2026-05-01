Đoàn viên, thanh niên trở thành “đại sứ nông sản”

Chuyển đổi số đang mở ra một hướng đi mới cho phát triển kinh tế thanh niên, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Sự chuyển dịch tư duy này không chỉ giúp thanh niên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mà còn góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế - xã hội bền vững của quốc gia.

Từ “bán cái mình có” đến “bán cái thị trường cần”

Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số không còn là khái niệm mang tính định hướng mà đã đi vào thực tiễn sản xuất. Nhiều thanh niên nông thôn bắt đầu tiếp cận thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và trực tiếp kết nối với người tiêu dùng.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Trần Việt Anh, chuyển đổi số không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà phải trở thành phương thức sản xuất mới, giúp thanh niên nông thôn thay đổi hoàn toàn tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp," lấy giá trị gia tăng làm thước đo thay vì chỉ dựa vào sản lượng đơn thuần.

Việc đưa yếu tố công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ không chỉ giúp sản phẩm thoát khỏi tình cảnh bị ép giá mà còn khẳng định vị thế bền vững trên thị trường.

Để làm được điều này, các cấp bộ đoàn đã tập trung xóa mù kỹ năng số, bởi thói quen canh tác cũ vẫn là rào cản lớn nhất. Thông qua các buổi tập huấn về Luật Thương mại điện tử, quy trình VietGAP số và kỹ năng quảng bá trên mạng xã hội, mỗi đoàn viên dần trở thành một đại sứ nông sản trên không gian mạng, đưa sản phẩm vươn xa hơn.

Thanh niên được học cách xây dựng câu chuyện thương hiệu cho nông sản, kỹ thuật livestream bán hàng trực tiếp tại vườn và cách vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee hay PostMart.

Đáng chú ý, chỉ trong Tháng Thanh niên năm 2026, đã có 531 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất và hơn 7,4 tỷ đồng vốn vay được giải ngân, thanh niên Lâm Đồng đã cho thấy khát vọng làm giàu chính đáng. Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phát động đợt cao điểm phong trào “Bình dân học vụ số” trong thanh niên nông thôn với quyết tâm “Một thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn ít nhất một người dân.”

Toàn tỉnh đã củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả của 808 Tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của 5.486 đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt. Lực lượng thanh niên đã trực tiếp "cầm tay chỉ việc," hỗ trợ thành công cho hơn 5.500 lượt người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, phổ cập kỹ năng số, đặc biệt là tiếp cận các sàn thương mại điện tử.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, để các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế số không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm mà phải trở thành dòng chảy xuyên suốt, bền vững cần sớm xây dựng một nền tảng học tập kỹ năng số thống nhất, thiết kế riêng các bài giảng trực quan, sinh động (có hỗ trợ ngôn ngữ đồng bào dân tộc thiểu số) để các địa phương áp dụng đồng bộ.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội cần nghiên cứu, nới lỏng các điều kiện về tài sản thế chấp; tăng hạn mức vay vốn tối đa từ Quỹ Quốc gia về việc làm đối với các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao của thanh niên. Trung ương Đoàn cần tham mưu Chính phủ có cơ chế, chính sách phân bổ nguồn ngân sách đặc thù từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số để hỗ trợ duy trì hoạt động cho các Đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng.

Hệ thống hỗ trợ đồng bộ

Không chỉ ở Lâm Đồng, công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế đang được triển khai đồng bộ trên cả nước với quy mô mở rộng và cách tiếp cận đi vào chiều sâu. Trung ương Đoàn đã thiết lập một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn.

Ở cấp Trung ương, các chương trình tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp và đào tạo quản trị kinh doanh được tổ chức thường xuyên, ưu tiên nhóm thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số và thanh niên yếu thế.

Một điểm nhấn là việc triển khai các chương trình thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2026 được tổ chức theo nhiều vòng, không chỉ dừng ở khâu lựa chọn ý tưởng mà còn hỗ trợ hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối nguồn lực và tiếp cận vốn. Cách làm này cho thấy xu hướng chuyển từ phong trào sang hỗ trợ thực chất, gắn với nhu cầu thị trường.

Ở cấp cơ sở, các hoạt động hỗ trợ được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt. Chỉ trong Tháng Thanh niên 2026, hơn 900 hoạt động đã được tổ chức, hỗ trợ trên 26.000 đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp. Các mô hình như “Gian hàng 0 đồng,” “Chuyến xe khởi nghiệp,” tập huấn kỹ năng làm kinh tế, hỗ trợ vốn vay… góp phần tạo môi trường thử nghiệm và từng bước hình thành năng lực kinh doanh cho thanh niên.

Đáng chú ý, Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030” đang dần hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ quy mô lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn cuộc thi, diễn đàn khởi nghiệp đã được tổ chức; hơn 20.000 dự án được hỗ trợ và gần 39.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh của thanh niên được tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, hơn 450.000 thanh niên được đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp và quản trị.

Các hoạt động này ngày càng gắn với chuyển đổi số và nhu cầu thực tiễn. Nhiều địa phương đã thành lập hội đồng tư vấn, mở rộng đào tạo nghề, hỗ trợ các nhóm thanh niên đặc thù như thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm việc làm do Đoàn quản lý cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường kết nối với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả giới thiệu việc làm.

Song song với đó, các mô hình kinh tế thanh niên tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Hiện có hơn 500 mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên hoạt động hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, thương mại điện tử và kinh tế xanh.

Việc tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” giúp thanh niên từng bước ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ.

Sau 10 năm triển khai phong trào, có những kết quả rất đáng ghi nhận, đặc biệt là sự thay đổi rõ rệt về tinh thần khởi nghiệp, quyết tâm khởi nghiệp, khát khao làm giàu của thanh niên hiện nay so với 10 năm trước. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ được triển khai đồng bộ từ tổ chức cuộc thi, tôn vinh đến đào tạo, tập huấn.

Nguồn vốn là vấn đề tương đối khó, song theo Bí thư Trung ương Đoàn, tổ chức Đoàn đã triển khai hiệu quả các nguồn vốn ủy thác, hỗ trợ bước đầu cho thanh niên, nhất là ở khu vực nông thôn. Thông qua các hoạt động đối thoại chính sách, thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ có thể truyền đạt, đề xuất các nguyện vọng của mình tới cơ quan quản lý.

Thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nhân trẻ, với định hướng đào tạo doanh nhân trẻ với năng lực quản trị hiện đại, chuyển đổi số, tư duy toàn cầu.

Chuyển mạnh sang hỗ trợ khởi nghiệp theo chiều sâu, nâng cấp hệ sinh thái hỗ trợ từ kết nối, đầu tư, ươm tạo đến xây dựng mạng lưới cố vấn. tiếp tục các hoạt động tôn vinh, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp.

Việc thanh niên nông thôn gắn chặt phát triển kinh tế với chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, còn là bước đi chiến lược để hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Khi tư duy "sản xuất theo thị trường" và công nghệ trở thành trợ thủ đắc lực từ canh tác đến tiêu thụ, thế hệ trẻ đang dần định hình vị thế của những "doanh nhân nông thôn mới"./.

