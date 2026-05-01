Giá dầu thô thế giới hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong 4 năm

Giá dầu thô thế giới đã quay đầu giảm trong phiên 30/4 sau khi chạm mức cao nhất trong 4 năm qua.

Sự đảo chiều này chủ yếu do áp lực chốt lời vào cuối tháng, diễn ra trong bối cảnh thị trường đang trải qua giai đoạn biến động mạnh vì xung đột kéo dài tại khu vực Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 6/2026 (đáo hạn vào cuối phiên) giảm 4,02 USD (tương đương 3,41%) và chốt phiên ở mức 114,01 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 7/2026 lại ghi nhận mức tăng nhẹ 44 xu lên 110,88 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,81 USD (1,69%) xuống mức 105,07 USD/thùng.

Trước đó trong cùng phiên, giá dầu Brent từng vọt lên mức 126,41 USD/thùng - mức đỉnh kể từ tháng 3/2022.

Giới chuyên gia phân tích nhận định đà sụt giảm trong phiên này không xuất phát từ một nguyên nhân cơ bản cụ thể nào. Thay vào đó, họ cho rằng đây là hệ quả của các hoạt động bán ra chốt lời từ các quỹ đầu cơ và thị trường tự điều chỉnh sau phản ứng thái quá của giới giao dịch.

Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng USD trước đà tăng vọt của đồng yen Nhật Bản cũng góp phần tạo thêm sức ép kéo giá "vàng đen" đi xuống.Bất chấp nhịp giảm này, cả hai loại dầu tiêu chuẩn vẫn hướng tới tháng tăng giá thứ tư liên tiếp.

Tính từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, giá dầu Brent đã tăng gấp đôi và WTI tăng khoảng 90% do việc đóng cửa thực tế tại eo biển Hormuz.

Về rủi ro nguồn cung, các nỗ lực đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng do tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz hiện đang rơi vào bế tắc.

Phía Mỹ đang cân nhắc các kế hoạch tấn công quân sự mới để gây sức ép, trong khi phía Iran đe dọa sẽ đáp trả khốc liệt và khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển.

Giới quan sát đánh giá triển vọng đạt được giải pháp ngắn hạn cho cuộc xung đột hoặc việc khơi thông eo biển Hormuz vẫn còn rất mờ mịt, qua đó tiếp tục đe dọa thổi bùng lạm phát năng lượng trên toàn cầu./.

