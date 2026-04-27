Giá dầu tăng trở lại khi eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa

Giá dầu thế giới tăng sau khi các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình cho cuộc chiến tại Iran rơi vào bế tắc, trong khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới - vẫn bị phong tỏa, kéo dài tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và gây xáo trộn mạnh trên các thị trường toàn cầu.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 27/4, giá dầu Brent Biển Bắc có thời điểm tăng tới 2,5%, lên mức 107,97 USD/thùng, còn dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh ngưỡng 96 USD/thùng.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến công du theo kế hoạch của các đặc phái viên cấp cao tới Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải. Phía Iran cũng khẳng định sẽ không đàm phán chừng nào vẫn còn bị đe dọa.

Cuộc chiến tại Iran hiện đã bước sang tuần thứ 9. Mặc dù lệnh ngừng bắn về cơ bản vẫn được duy trì từ đầu tháng 4/2026, nhưng việc Mỹ và Iran cùng phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến tuyến hàng hải này gần như tiếp tục trong tình trạng tê liệt.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá đây là cú sốc nguồn cung lớn nhất trong lịch sử. Giới phân tích tại Mizuho Securities dự báo giá dầu đang hướng tới việc củng cố vững chắc trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Các nhà giao dịch ước tính nguồn cung toàn cầu đã sụt giảm ít nhất 10%, tương đương khoảng 1 tỷ thùng dầu đã bị thâm hụt - con số cao gấp đôi lượng dự trữ khẩn cấp mà các chính phủ đã tung ra kể từ khi xung đột bắt đầu.

Nếu eo biển Hormuz không sớm mở cửa, thế giới sẽ phải đối mặt với một đợt tái cấu trúc nhu cầu tiêu thụ trên diện rộng./.

