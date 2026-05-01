Vàng mất giá mạnh trong tuần, chịu sức ép từ giá dầu và lãi suất

Trong phiên ngày 1/5, giá vàng châu Á tiếp tục đà giảm và dự kiến sẽ ghi nhận một tuần mất giá mạnh.

Nguyên nhân chính phủ bóng lên thị trường là việc giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó củng cố dự báo các ngân hàng trung ương sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn, một yếu tố gây sức ép lớn lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Vào lúc 13 giờ 55 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.592,99 USD/ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý này ước tính giảm khoảng 2,4% sau khi chạm đáy một tháng vào 29/4.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6/2026 cũng giảm 0,5% xuống 4.604,50 USD/ounce. Khối lượng giao dịch trên thị trường khá mỏng do các quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ đang đóng cửa nghỉ lễ.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục là nguyên nhân trực tiếp đẩy giá năng lượng đi lên. Ngày 30/4, Iran tuyên bố sẽ thực hiện "những đòn tấn công dài và đau đớn" nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, đồng thời tái khẳng định yêu sách đối với eo biển Hormuz.

Hệ quả là giá dầu thô Brent duy trì vững chắc trên mức 110 USD/thùng trong bối cảnh các nỗ lực giải quyết xung đột rơi vào bế tắc.

Tình trạng chiến sự đẩy giá xăng dầu tăng vọt đã khiến lạm phát tại Mỹ trong tháng 3/2026 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong khoảng 3 năm qua. Thực tế này củng cố đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ nguyên lãi suất cho đến tận năm sau.

Nhiều công ty môi giới toàn cầu cũng đã dần rút lại dự báo trước đó về hai đợt cắt giảm lãi suất tại Mỹ trong năm 2026.

Hiện tại, giới phân tích thiên về kịch bản nới lỏng khiêm tốn hoặc không cắt giảm lãi suất, do rủi ro lạm phát dai dẳng và sự thận trọng của các nhà hoạch định chính sách.

Ngày 30/4, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đều ra quyết định giữ nguyên lãi suất, nối gót các động thái tương tự hồi đầu tuần của Fed và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).

Tất cả các cơ quan này đều phát đi tín hiệu cảnh báo về lạm phát. Dù giới đầu tư truyền thống luôn xem vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao nhằm kiềm chế áp lực giá cả lại có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Trên thị trường các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên mức 73,37 USD/ounce. Ngược lại, giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.972,32 USD/ounce và giá palladium giảm nhẹ 0,1% xuống 1.523 USD/ounce. Thị trường Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ./.

