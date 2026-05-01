Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ số lượng lớn loại đất hiếm đặc biệt

Số liệu hải quan cho thấy trong tháng 3/2026 Trung Quốc đã xuất khẩu sang Mỹ khối lượng lớn một loại đất hiếm đặc biệt được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ và sản xuất chip, cho thấy các biện pháp kiểm soát chặt chẽ có thể đang được nới lỏng.

Lô hàng 60 tấn oxit yttrium đã khiến xuất khẩu mặt hàng này tăng 50% so với tổng lượng xuất khẩu sang Mỹ kể từ khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại đất hiếm vào tháng 4 năm ngoái, thời điểm đỉnh điểm của cuộc chiến thương mại song phương.

Trong khi hầu hết các hoạt động xuất khẩu đất hiếm đã được nối lại sau một thỏa thuận đình chiến thương mại vào cuối năm ngoái, đất hiếm oxit yttrium hầu hết vẫn bị hạn chế, gây ra tình trạng thiếu hụt và buộc các công ty hàng không vũ trụ và chip phải ngừng sản xuất.

Trong tháng 2/2026, giá mặt hàng này đã tăng gần 70 lần so với cùng kỳ năm ngoái và một số công ty bị ảnh hưởng đã vận động hành lang để Mỹ giải quyết vấn đề.

Ngay cả sau lô hàng tháng 3/2026, xuất khẩu oxit yttrium sang Mỹ trong vòng 12 tháng đã giảm 75%. Oxit yttrium được sử dụng để chế tạo lớp phủ bảo vệ động cơ phản lực và tuabin nhà máy điện trong điều kiện nhiệt độ cao./.

