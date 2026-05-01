Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ số lượng lớn loại đất hiếm đặc biệt

Lô hàng 60 tấn oxit yttrium giúp xuất khẩu mặt hàng này tăng 50% so với tổng lượng xuất khẩu sang Mỹ kể từ khi Trung Quốc áp biện pháp kiểm soát xuất khẩu với một số loại đất hiếm tháng 4/2025.

Lê Minh
Đất hiếm được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Số liệu hải quan cho thấy trong tháng 3/2026 Trung Quốc đã xuất khẩu sang Mỹ khối lượng lớn một loại đất hiếm đặc biệt được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ và sản xuất chip, cho thấy các biện pháp kiểm soát chặt chẽ có thể đang được nới lỏng.

Lô hàng 60 tấn oxit yttrium đã khiến xuất khẩu mặt hàng này tăng 50% so với tổng lượng xuất khẩu sang Mỹ kể từ khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại đất hiếm vào tháng 4 năm ngoái, thời điểm đỉnh điểm của cuộc chiến thương mại song phương.

Trong khi hầu hết các hoạt động xuất khẩu đất hiếm đã được nối lại sau một thỏa thuận đình chiến thương mại vào cuối năm ngoái, đất hiếm oxit yttrium hầu hết vẫn bị hạn chế, gây ra tình trạng thiếu hụt và buộc các công ty hàng không vũ trụ và chip phải ngừng sản xuất.

Trong tháng 2/2026, giá mặt hàng này đã tăng gần 70 lần so với cùng kỳ năm ngoái và một số công ty bị ảnh hưởng đã vận động hành lang để Mỹ giải quyết vấn đề.

Ngay cả sau lô hàng tháng 3/2026, xuất khẩu oxit yttrium sang Mỹ trong vòng 12 tháng đã giảm 75%. Oxit yttrium được sử dụng để chế tạo lớp phủ bảo vệ động cơ phản lực và tuabin nhà máy điện trong điều kiện nhiệt độ cao./.

Máy móc hoạt động tại mỏ khai thác đất hiếm ở Mountain Pass, California, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Mỹ đẩy mạnh chuỗi cung ứng đất hiếm

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ trong một báo cáo mới công bố đã xác định samarium là khoáng sản có nguy cơ gián đoạn cao nhất, có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền công nghiệp Mỹ.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng ngày 30/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định sự bất đồng trong nội bộ Fed về chính sách lãi suất đã gây áp lực lớn đối với giá vàng, khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí là cả năm tới.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Curitiba, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.