Mỹ đẩy mạnh chuỗi cung ứng đất hiếm

Bộ Quốc phòng Mỹ đang tăng cường đầu tư vào các dự án tinh chế đất hiếm nặng tại Malaysia và Brazil để thiết lập chuỗi cung ứng độc lập Động thái này nhằm bảo vệ nền kinh tế và quốc phòng trước các biện pháp hạn chế xuất khẩu khoáng sản từ phía Trung Quốc.

Tại thành phố cảng Kuantan, Malaysia, công ty Lynas của Australia đã bắt đầu sản xuất các loại đất hiếm nặng, lĩnh vực mà Trung Quốc đã kiểm soát gần như hoàn toàn trong suốt 30 năm qua.

Giám đốc vận hành Pol Le Roux của Lynas cho biết đây là bước đi tiên phong để ngăn chặn Trung Quốc sử dụng vị thế độc quyền gây sức ép lên toàn cầu.

Trước đó, trong tháng 3/2026, Lynas đã công bố thỏa thuận sơ bộ trị giá 96 triệu USD với Lầu Năm Góc để cung cấp các loại khoáng sản này.

Cũng trong tháng 3/2026, Lynas đã đạt được thành công bước đầu khi sản xuất thương mại oxit samarium, một loại đất hiếm quan trọng dùng trong nam châm chịu nhiệt của máy bay chiến đấu và tên lửa.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ trong một báo cáo mới công bố cũng đã xác định samarium là khoáng sản có nguy cơ gián đoạn cao nhất, có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền công nghiệp Mỹ.

Các công ty quốc phòng Mỹ hiện đang phải chạy đua với hạn chót vào năm 2027 để loại bỏ hoàn toàn đất hiếm Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng nam châm.

Bên cạnh Lynas, công ty MP Materials có trụ sở tại Las Vegas cũng đang lên kế hoạch đưa nhà máy lọc đất hiếm nặng vào hoạt động cuối năm nay với sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ.

Ngày 20/4, công ty USA Rare Earth tại Stillwater, Oklahoma (Mỹ) thông báo sẽ mua lại công ty Serra Verde của Brazil trong thương vụ trị giá khoảng 2,8 tỷ USD.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ đã cấp khoản vay 565 triệu USD cho Serra Verde để khai thác mỏ đất hiếm tại đây.

Mặc dù có nhiều tiến triển, quá trình này vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Giám đốc điều hành Amanda Lacaze của Lynas cho biết dự án xây dựng cơ sở xử lý tại Texas, vốn được phân bổ 258 triệu USD từ Lầu Năm Góc vào năm 2023, đang gặp trở ngại lớn do chi phí xử lý nước thải tăng cao. Thay vào đó, công ty tập trung mở rộng cơ sở thứ hai tại Malaysia, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Giám đốc chương trình khoáng sản quan trọng Gracelin Baskaran của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington nhận định rằng nỗ lực giành độc lập về đất hiếm vẫn đang ở giai đoạn đầu và cần nhiều năm để hiện thực hóa các kế hoạch sản xuất./.

