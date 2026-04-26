Kinh tế

Kinh doanh

Tàu chở dầu Mỹ lần đầu cập cảng Nhật Bản kể từ khi nổ ra xung đột

Trong bối cảnh rủi ro nguồn cung gia tăng, Chính phủ Nhật Bản và các nhà bán buôn dầu mỏ đang nỗ lực tìm nguồn cung thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Phan An
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 26/4, một tàu chở dầu của Mỹ đã cập cảng Nhật Bản, đánh dấu lô dầu nhập khẩu đầu tiên từ Mỹ vào nước này kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Tập đoàn Cosmo Energy Holdings, đơn vị thu mua dầu thô từ Mỹ, cho biết tàu chở dầu này đã cập cảng ở vịnh Tokyo, vận chuyển khoảng 145.000 kilolit dầu, tương đương nhu cầu tiêu thụ trong nửa ngày của Nhật Bản.

Trước đó, con tàu rời cảng ở bang Texas (Mỹ) ngày 22/3 và di chuyển qua kênh đào Panama, tuyến hàng hải có thể tiếp nhận các tàu cỡ nhỏ hơn.

Cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran đã khiến eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, bị đóng cửa. Nhật Bản phụ thuộc hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông, phần lớn đi qua eo biển này.

Ngoài Mỹ, Tokyo cũng hướng tới nhập khẩu dầu từ các khu vực khác như Nam Mỹ và Trung Á./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dự trữ dầu của Trung Quốc gấp hơn 3 lần Mỹ

Theo ước tính từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã tích trữ gần 1,4 tỷ thùng dầu. Con số này vượt xa tổng lượng dự trữ 1,2 tỷ thùng của 32 quốc gia thành viên IEA.

Tin cùng chuyên mục