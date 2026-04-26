Tàu chở dầu Mỹ lần đầu cập cảng Nhật Bản kể từ khi nổ ra xung đột

Ngày 26/4, một tàu chở dầu của Mỹ đã cập cảng Nhật Bản, đánh dấu lô dầu nhập khẩu đầu tiên từ Mỹ vào nước này kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2.



Tập đoàn Cosmo Energy Holdings, đơn vị thu mua dầu thô từ Mỹ, cho biết tàu chở dầu này đã cập cảng ở vịnh Tokyo, vận chuyển khoảng 145.000 kilolit dầu, tương đương nhu cầu tiêu thụ trong nửa ngày của Nhật Bản.

Trước đó, con tàu rời cảng ở bang Texas (Mỹ) ngày 22/3 và di chuyển qua kênh đào Panama, tuyến hàng hải có thể tiếp nhận các tàu cỡ nhỏ hơn.



Cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran đã khiến eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, bị đóng cửa. Nhật Bản phụ thuộc hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông, phần lớn đi qua eo biển này.



Trong bối cảnh rủi ro nguồn cung gia tăng, Chính phủ Nhật Bản và các nhà bán buôn dầu mỏ đang nỗ lực tìm nguồn cung thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Ngoài Mỹ, Tokyo cũng hướng tới nhập khẩu dầu từ các khu vực khác như Nam Mỹ và Trung Á./.

Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz vẫn rất thấp so với trước xung đột Theo Dữ liệu vận tải ngày 24/4, Lưu lượng vận tải biển đi qua eo biển Hormuz trong thời gian thực hiện thoả thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn rất thấp so với mức trung bình.

