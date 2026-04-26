Dự trữ dầu của Trung Quốc gấp hơn 3 lần Mỹ

Dữ liệu mới từ Chính phủ Mỹ cho thấy Trung Quốc đã gia tăng mạnh mẽ lượng dầu mỏ dự trữ trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Theo ước tính từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã tích trữ gần 1,4 tỷ thùng dầu. Con số này vượt xa tổng lượng dự trữ 1,2 tỷ thùng của 32 quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong đó bao gồm 413 triệu thùng nằm trong kho dự trữ của Mỹ.

Các phân tích chỉ ra rằng Trung Quốc - quốc gia vốn không công khai mức dự trữ - đã bổ sung trung bình 1,1 triệu thùng mỗi ngày vào kho dự trữ chiến lược trong suốt năm 2025.

Báo cáo cũng nhấn mạnh thêm rằng các dữ liệu sơ bộ từ chính phủ cho thấy trước khi cuộc xung đột tại Iran nổ ra, Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc tích trữ dầu trong những tháng đầu năm 2026.

Trái ngược với đà tích lũy của Trung Quốc, Mỹ liên tục cắt giảm kho dự trữ chiến lược. Các báo cáo mới nhất cho thấy mức dự trữ của Mỹ hiện chỉ còn khoảng 405 triệu thùng sau khi nước này đã bán ra hơn 8 triệu thùng trong nửa đầu tháng 4.

Tổng thống Trump cũng đã công bố kế hoạch giải phóng tổng cộng 172 triệu thùng dầu trong những tháng tới nhằm kiềm chế tình trạng giá cả leo thang do hệ quả từ cuộc chiến tại Iran.

Là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Trung Quốc vốn có sự phụ thuộc đặc biệt vào thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, dữ liệu trên đã làm nổi bật cách Trung Quốc tận dụng kho dự trữ như một "vùng đệm" chiến lược trong bối cảnh thế giới đối mặt với cú sốc năng lượng kéo dài, khi các dòng chảy qua eo biển Hormuz phần lớn vẫn đang bị đình trệ.

Bên cạnh dầu mỏ, Trung Quốc còn nắm giữ lợi thế lớn trong lĩnh vực năng lượng sạch. Theo kết quả nghiên cứu gần đây của IEA, hoạt động sản xuất năng lượng sạch đang có mức độ tập trung địa lý rất cao tại Trung Quốc.

Ước tính quốc gia này hiện kiểm soát khoảng 85% năng lực chuỗi cung ứng pin Mặt Trời và 80% năng lực sản xuất pin lithium-ion trên toàn cầu./.

Nhật Bản cam kết hỗ trợ châu Á 10 tỷ USD để đảm bảo an ninh năng lượng Nhật Bản sẽ cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại châu Á, đặc biệt là ASEAN, để mua dầu thô và tăng khả năng dự trữ; cấp vốn cho các công ty và chính phủ nằm trong chuỗi cung ứng liên quan đến Nhật Bản.

