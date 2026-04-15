Nhật Bản cam kết hỗ trợ châu Á 10 tỷ USD để đảm bảo an ninh năng lượng

Ngày 15/4, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Tokyo sẽ triển khai gói hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 10 tỷ USD nhằm giúp các quốc gia châu Á đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông khiến giá dầu tăng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Khoản hỗ trợ này tương đương khoảng 1,2 tỷ thùng dầu, gần bằng nhu cầu nhập khẩu dầu thô trong một năm của ASEAN.

Theo bà Takaichi, gói hỗ trợ này sẽ được thực hiện thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Cơ quan bảo hiểm Đầu tư và Xuất khẩu Nhật Bản (NEXI).

Nội dung hỗ trợ bao gồm cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại các nước châu Á, đặc biệt là ASEAN, để mua dầu thô và tăng khả năng dự trữ, cũng như cung cấp vốn cho các công ty và chính phủ nằm trong chuỗi cung ứng liên quan đến Nhật Bản.

Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến “AZEC Plus” với lãnh đạo nhiều nước ASEAN, bà Takaichi nhấn mạnh Nhật Bản và châu Á có sự gắn kết chặt chẽ qua chuỗi cung ứng, từ vật tư y tế đến nguyên liệu công nghiệp. Việc hỗ trợ khu vực sẽ đồng thời giúp bảo vệ nền kinh tế Nhật Bản.

Hiện nay khoảng 90% lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz được chuyển tới châu Á. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại tuyến vận tải này đều gây áp lực lớn lên nguồn cung năng lượng của khu vực. Các nước Đông Nam Á có mức dự trữ dầu thấp hơn Nhật Bản, khiến thị trường càng dễ tổn thương.

Nhật Bản cho biết đã tích trữ đủ naphtha cho 4 tháng sử dụng trong nước và sẽ xuất thêm 36 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia vào đầu tháng 5/2026. Bà Takaichi khẳng định gói hỗ trợ 10 tỷ USD là một khuôn khổ riêng biệt, không ảnh hưởng đến lượng dầu dự trữ của Nhật Bản./.

