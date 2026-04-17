IEA: Cần hai năm để tái thiết năng lực sản xuất dầu khí tại Trung Đông

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Neue Zuercher Zeitung (Thụy Sĩ), ông Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định thế giới cần khoảng 2 năm để khôi phục lại mức sản lượng năng lượng đã mất tại Trung Đông do các cuộc xung đột vừa qua.

Ông Birol cho biết, thời gian phục hồi sẽ khác nhau tùy thuộc vào đặc thù của từng quốc gia. Điển hình như Iraq sẽ cần nhiều thời gian hơn đáng kể so với Saudi Arabia. Tuy nhiên, tính chung trên toàn khu vực, các chuyên gia ước tính phải mất xấp xỉ hai năm để năng lực sản xuất quay trở lại mức trước khi xung đột nổ ra.

Ông Birol nhấn mạnh thị trường đang đánh giá thấp những hệ lụy từ việc đóng cửa kéo dài Eo biển Hormuz.

Theo lãnh đạo IEA, các lô hàng dầu mỏ và khí đốt vốn đã khởi hành trước khi cuộc chiến tại Iran bắt đầu hiện đã tới nơi, góp phần giảm bớt áp lực thiếu hụt trong thời gian qua.

Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là trong suốt tháng 3, các đơn vị vận tải đã không bốc xếp thêm bất kỳ tàu chở dầu mới nào. Hệ quả là thị trường châu Á hoàn toàn không nhận được các đợt giao dầu thô, khí đốt hay nhiên liệu mới nào.

Ông khẳng định khoảng trống nguồn cung này đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Nếu Eo biển Hormuz không sớm mở cửa trở lại, thế giới phải chuẩn bị tâm lý cho kịch bản giá năng lượng tăng vọt một cách nghiêm trọng. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục giải phóng kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp sau đợt điều tiết vào tháng 3, ông Birol khẳng định IEA sẵn sàng hành động ngay lập tức và quyết đoán./.

