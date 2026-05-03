Dự án đường ống khí đốt 7.000 km từ Nigeria cung cấp năng lượng cho châu Âu

Dự án xuất khẩu khí đốt cho châu Âu do Nigeria dẫn dắt đang thu hút sự quan tâm trở lại trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt sau khi Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến giá năng lượng tại nhiều quốc gia tăng hơn 40% và buộc các nước châu Âu phải đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn cung thay thế, giảm phụ thuộc vào năng lượng từ Nga và Trung Đông.

Theo một số nguồn tin, dự án tận dụng trữ lượng khí đốt lớn của Nigeria, đồng thời kết nối với hạ tầng năng lượng tại Maroc trước khi vận chuyển sang châu Âu.

Tuyến đường ống dự kiến kéo dài qua 13 quốc gia ven Đại Tây Dương, trong đó có cả sự tham gia cung cấp khí đốt của các nước như Senegal và Mauritania.

Cơ quan Năng lượng Quốc gia Maroc đã khởi động quá trình huy động vốn cho dự án trị giá hàng chục tỷ USD này. Trước đó, ý tưởng xây dựng tuyến đường ống này được công bố từ năm 2016 trong chuyến thăm Nigeria của Quốc vương Maroc và các nghiên cứu khả thi sau đó ước tính tổng chi phí có thể lên tới khoảng 25 tỷ USD.

Với chiều dài gần 7.000 km, dự án từng bị hoài nghi do quy mô lớn và yêu cầu vốn đầu tư rất cao. Tuy nhiên, các bên liên quan cho rằng lợi ích chiến lược của tuyến ống - trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng và đa dạng hóa nguồn cung cho châu Âu đang tạo động lực mới cho việc triển khai.

Theo kế hoạch, tuyến đường ống có công suất vận chuyển khoảng 30 tỷ m³ khí đốt mỗi năm. Dù hiện năng lực xuất khẩu khí đốt của Nigeria chưa đạt mức này, song thời gian lắp đặt đến năm 2031 được đánh giá là đủ lâu để quốc gia Tây Phi này nâng cấp hạ tầng và gia tăng sản lượng.

Giới chuyên gia nhận định, sau khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần thay đổi thị trường năng lượng khu vực mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các quốc gia dọc đường ống, đồng thời củng cố vai trò của Tây Phi trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu./.

