Nigeria giải cứu thành công nhóm sinh viên bị bắt cóc trên xe buýt

Ngày 19/4 (giờ địa phương), Thống đốc bang Benue của Nigeria, ông Hyacinth Alia, cho biết toàn bộ hành khách, trong đó đa số là sinh viên, bị bắt cóc trên chiếc xe buýt hôm 16/4 tại bang này đã được giải cứu an toàn.

Theo thông tin ban đầu, số người bị bắt cóc chưa được xác định rõ ràng.

Trước đó, cảnh sát địa phương cho biết có 14 người bị bắt cóc, trong khi Thống đốc Alia nêu con số là 15 người trong phát biểu với báo giới ngày 20/4.

Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 7 nghi phạm liên quan tới vụ việc.

Thời gian gần đây, Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, chứng kiến sự gia tăng các vụ bắt cóc, đặc biệt tại khu vực phía Bắc. Các vụ tấn công này thường do các băng nhóm tội phạm hay các phần tử thánh chiến thực hiện nhằm đòi tiền chuộc.

Bang Benue cũng nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra căng thẳng giữa các cộng đồng du mục người Fulani theo Hồi giáo và nông dân địa phương chủ yếu theo đạo Cơ đốc, xuất phát từ tranh chấp đất đai và tài nguyên thiên nhiên./.

