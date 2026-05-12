Xung đột giữa các dòng tộc ở Somalia, hơn 60 người thương vong

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 11/5 xác nhận ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong những cuộc giao tranh giữa các dòng tộc tại Thung lũng Laashimo, miền Bắc Somalia, hồi tuần trước.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn báo cáo mới nhất của UNHCR ghi nhận những cuộc đụng độ diễn ra trong 2 ngày 6-7/5 đã khiến khoảng 9.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó, phụ nữ và trẻ em chiếm tới 85%.

UNHCR nhận định quy mô và cường độ bạo lực đã gây ra tâm lý hoảng loạn trong các cộng đồng chăn nuôi du mục, đồng thời làm gia tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn đối với dân thường.

Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra làn sóng di chuyển nơi ở nếu tình hình không được kiểm soát.

Theo UNHCR, nguyên nhân ban đầu của xung đột liên quan đến tranh chấp quyền tiếp cận nguồn nước và đất chăn thả gia súc. Tình trạng hạn hán kéo dài trong khu vực đã làm gia tăng cạnh tranh các nguồn tài nguyên khan hiếm, từ đó thổi bùng căng thẳng giữa các cộng đồng du mục.

Ngoài ra, các vụ đụng độ mới đây còn bắt nguồn từ những mâu thuẫn kéo dài nhiều năm liên quan đến các vụ giết người để trả thù giữa các dòng tộc.

UNHCR cho biết Thung lũng Laashimo từ lâu là khu vực khó tiếp cận do tình trạng xung đột kéo dài và sự hiện diện hạn chế của các tổ chức cứu trợ. Tình hình an ninh tại đây vẫn căng thẳng và bất ổn, mặc dù chính quyền cùng các trưởng lão địa phương đang nỗ lực thúc đẩy hòa giải.

Cơ quan này đánh giá cao sự hỗ trợ của các cộng đồng sở tại trong việc tiếp nhận người sơ tán, song cảnh báo lượng lớn người phải di cư lánh nạn đang gây áp lực lớn đối với hệ thống hỗ trợ vốn đã rất mong manh của địa phương.

Cũng theo UNHCR, chính quyền khu tự trị Puntland đã triển khai lực lượng an ninh và thiết lập một căn cứ quân sự từ ngày 9/5 nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Các quan chức chính quyền và trưởng lão trong các cộng đồng địa phương hiện đang nỗ lực đưa các bên xung đột trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình./.

