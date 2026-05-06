Algeria thúc đẩy ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế

Algeria tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tăng cường hợp tác với nhiều đối tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng.

Theo nhật báo El Watan (Algeria), sau chuyến thăm làm việc tại Algeria cuối tháng 4/2026, Chủ tịch Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (Medef) Patrick Martin đánh giá cao triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc củng cố quan hệ song phương.

Theo ông, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, cách tiếp cận thực dụng và minh bạch trong ngoại giao kinh tế sẽ góp phần ổn định và phát triển quan hệ Algeria-Pháp.

Dù ghi nhận Pháp đang đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối tác như Italy, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường Algeria, ông Martin cho rằng nước này vẫn duy trì vị thế là một trong những nhà đầu tư hàng đầu, với mạng lưới doanh nghiệp hoạt động lâu năm và gắn bó chặt chẽ với thị trường sở tại.

Đáng chú ý, Algeria được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng với gần 47 triệu dân và nguồn nhân lực có trình độ, mở ra cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, công nghệ và khai khoáng.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì các cam kết hiện có về cung ứng dầu khí. Tuy nhiên, việc mở rộng hợp tác trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng tăng công suất khai thác, đòi hỏi các dự án đầu tư chung giữa Algeria và các đối tác nước ngoài.

Bên cạnh đó, các cuộc làm việc giữa đại diện Medef và lãnh đạo các bộ, ngành Algeria đã tập trung trao đổi thẳng thắn về những vướng mắc còn tồn tại, đồng thời tìm kiếm giải pháp nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn.

Những động thái trên cho thấy Algeria đang chủ động tận dụng ngoại giao kinh tế như một công cụ quan trọng để thu hút đầu tư, đa dạng hóa đối tác và khẳng định vai trò ngày càng lớn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu./.

Thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tăng cường kết nối thương mại Việt Nam-Italy Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định trong bối cảnh mới và điều kiện thực tiễn, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại Việt Nam-Italy là vô cùng cần thiết.