Các nước châu Phi tìm kiếm nguồn tài chính trước tác động xung đột Trung Đông

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương châu Phi đang khẩn trương tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế, trong bối cảnh tác động lan rộng của xung đột Mỹ-Iran đe dọa đảo ngược những thành quả ổn định kinh tế gần đây của khu vực.

Bên lề Hội nghị Mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới, các nhà hoạch định chính sách cho rằng sự kết hợp của nhiều cú sốc bên ngoài - từ giá năng lượng tăng cao đến gián đoạn chuỗi cung ứng - đang làm suy yếu triển vọng tăng trưởng của châu Phi.

Sau khi đạt mức tăng trưởng khoảng 4,5% trong năm 2025, kinh tế khu vực dự báo chậm lại còn khoảng 4,2-4,3% trong năm 2026.

Xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu và phân bón leo thang, kéo theo lạm phát gia tăng, an ninh lương thực suy giảm và áp lực xã hội gia tăng trong bối cảnh viện trợ quốc tế có xu hướng giảm.

IMF cảnh báo rủi ro vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu cực do bất ổn toàn cầu và những yếu kém nội tại của từng nền kinh tế.

Theo Chủ tịch Nhóm châu Phi tại IMF, Bộ trưởng Tài chính Gambia Seedy Keita, cuộc xung đột đã “làm gia tăng đáng kể mức độ phức tạp”, có thể gây ra các hệ lụy lâu dài như lạm phát cao, thiếu hụt lương thực và bất ổn xã hội.

Trước áp lực tài chính gia tăng, nhiều quốc gia đã chủ động tìm kiếm hỗ trợ khẩn cấp.

Cộng hòa Dân chủ Congo đề nghị chương trình vay mới từ IMF, Angola xúc tiến khoản vay hỗ trợ ngân sách 165 triệu USD từ Ngân hàng phát triển châu Phi, trong khi Kenya tìm kiếm hỗ trợ nhanh từ Ngân hàng Thế giới nhằm ứng phó tình trạng thiếu nhiên liệu và rủi ro lạm phát.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nhà hoạch định chính sách châu Phi đứng trước bài toán khó: vừa kiểm soát lạm phát, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, vừa duy trì tăng trưởng, trong khi ngày càng phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài để vượt qua giai đoạn bất định./.

Bộ trưởng tài chính của 11 quốc gia kêu gọi IMF, WB hỗ trợ khẩn cấp Anh, Nhật Bản, Australia, Phần Lan, Ireland, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã ra tuyên bố chung kêu gọi IMF và WB triển khai “hỗ trợ khẩn cấp."