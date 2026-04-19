Venezuela bác bỏ kế hoạch vay tín dụng của IMF

Ngày 18/4, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định nước này không có kế hoạch kích hoạt chương trình hỗ trợ tài chính với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dù vừa nối lại quan hệ với tổ chức này sau hơn 7 năm gián đoạn.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, bà Rodríguez cho biết Chính phủ Venezuela sẽ không tìm kiếm các khoản vay mới, mà ưu tiên sử dụng các tài sản đang bị đóng băng tại IMF sau khi được giải ngân, nhằm đầu tư khẩn cấp vào các dịch vụ công thiết yếu.

Bà nhấn mạnh việc khôi phục tư cách đại diện tại IMF là “một tin rất quan trọng” và cho phép Venezuela lấy lại cả quyền lợi lẫn nghĩa vụ trong tổ chức này.

Theo bà Delcy Rodríguez, các nguồn lực tài chính tiềm năng sẽ được dùng để cải thiện hệ thống điện quốc gia, cũng như nâng cấp mạng lưới cung cấp nước sạch.

Tuần qua, IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo nối lại quan hệ với Venezuela. Quan hệ giữa Venezuela và các định chế tài chính toàn cầu bị gián đoạn từ năm 2019, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kéo dài, đặc biệt sau khi cộng đồng quốc tế chia rẽ về tính hợp pháp của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro.

Việc tái thiết lập quan hệ được xem là bước tiến quan trọng, mở đường cho khả năng tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế trong tương lai.

Chính phủ của bà Delcy Rodríguez đang nỗ lực tái hội nhập hệ thống tài chính quốc tế, đồng thời duy trì lập trường thận trọng đối với việc vay nợ nước ngoài, ưu tiên sử dụng các nguồn lực sẵn có để phục hồi nền kinh tế và hạ tầng trong nước./.

