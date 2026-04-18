IMF cảnh báo thách thức lớn với kinh tế Venezuela

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 17/4 nhận định Venezuela sẽ phải đối mặt với một chặng đường đầy khó khăn để đạt được sự ổn định kinh tế.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi định chế tài chính này chính thức nối lại quan hệ với quốc gia Nam Mỹ.

Việc khôi phục liên lạc chính thức đã mở đường cho chính quyền của Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiếp cận trở lại các nguồn tài trợ từ IMF. Trước đó, mối quan hệ giữa hai bên đã rơi vào trạng thái "đóng băng" từ năm 2019.

Tương tự IMF, Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 16/4 cũng thông báo sẽ khởi động lại các cam kết với Chính phủ Venezuela.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/4, bà Georgieva nhấn mạnh Venezuela hiện vẫn ở trong tình thế hết sức khó khăn. Nền kinh tế nước này đã suy giảm tới 2/3 quy mô trong những năm qua, kéo theo làn sóng di cư của hàng triệu người.

Tổng giám đốc IMF nêu rõ lạm phát của Venezuela đang ở mức ba con số. Hành trình đi từ bối cảnh hiện tại đến mục tiêu ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô sẽ là một chặng đường rất chông gai.

Hiện tại, giới chức Venezuela đã chủ động tiếp cận IMF. Định chế này cũng đang duy trì liên lạc với Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Venezuela. Bà Georgieva khẳng định cơ quan này "sẵn sàng cử một nhóm công tác" tới Caracas.

Tuy nhiên, người đứng đầu IMF cũng lưu ý Venezuela cần khẩn trương cải thiện chất lượng dữ liệu kinh tế và củng cố năng lực của các thể chế trong nước.

Việc IMF và WB công nhận chính phủ của bà Rodriguez tạo điều kiện để các cơ quan này chính thức bắt tay vào thu thập dữ liệu kinh tế và cung cấp cố vấn kỹ thuật.

Động thái này cũng mở ra cơ hội để chính phủ Venezuela nhận được các gói hỗ trợ tài chính nếu chính thức đưa ra yêu cầu./.

