Khánh thành Nhà máy thép Hòa Phát Long An 2.600 tỷ đồng tại Tây Ninh

Ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tập đoàn Hòa Phát tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Dự án Nhà máy sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An được đầu tư trên diện tích 15ha tại khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng (xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh) với tổng vốn khoảng 2.600 tỷ đồng, công suất thiết kế 460.000 tấn/năm.

Dự án triển khai theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 hoàn thành vào tháng 12/2025 và đến nay toàn bộ nhà máy hoàn thiện, vận hành đồng bộ, ổn định, tạo việc làm cho gần 800 lao động địa phương.

Nhà máy sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An có tổng vốn đầu tư trên 2.600 tỷ đồng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Nhà máy được trang bị hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, nhập khẩu 100% từ các quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Các dòng sản phẩm chủ lực gồm ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, thép cuộn tôn mạ kẽm và đặc biệt là các sản phẩm ống thép kích thước lớn, phục vụ nhu cầu xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Ngay từ giai đoạn hoàn thiện, công tác kiểm định chất lượng, vận hành thử nghiệm và tối ưu quy trình đã được triển khai chặt chẽ. Sản phẩm xuất xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM (Mỹ), BS EN (Anh), JIS (Nhật Bản), đảm bảo yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát cho biết việc đưa nhà máy vào hoạt động là bước đi chiến lược nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của thị trường phía Nam và mở rộng xuất khẩu.

Với sự đầu tư bài bản về công nghệ và con người, nhà máy cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu Ống thép Hòa Phát trên các công trình trong và ngoài nước.

Theo ông Trần Đình Long, với năng lực sản xuất mới, sản phẩm ống thép Hòa Phát đã và đang được sử dụng tại nhiều công trình, dự án trọng điểm như Sân bay Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, các dự án mở rộng sân bay, công trình hạ tầng giao thông và kỹ thuật tại nhiều địa phương.

Điều này góp phần khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng khu vực phía Nam.

Toàn cảnh Nhà máy sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Song song với mở rộng sản xuất, doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển bền vững khi đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 10 MW, đáp ứng hơn 50% nhu cầu điện của nhà máy, phù hợp với xu hướng "xanh hóa" trong công nghiệp.

Sau khi nhà máy đi vào hoạt động, tổng công suất ống thép của Hòa Phát đạt khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Doanh nghiệp hiện giữ thị phần số 1 về ống thép tại Việt Nam, khoảng 31,2%, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu và mở rộng dư địa tăng trưởng từ thị trường xuất khẩu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng ngày thống nhất đất nước mà còn là dấu mốc quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Tây Ninh có vị trí địa lý thuận lợi trong kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là cửa ngõ giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, có biên giới, cửa khẩu và cảng quốc tế đã đi vào hoạt động.

Cùng với đó, địa phương có quỹ đất công nghiệp lớn, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo lợi thế trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại và đô thị.

Những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện quy hoạch và phát triển hạ tầng đồng bộ, trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư.

Tỉnh xác định công nghiệp là một trong những trụ cột phát triển, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường nhằm hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị Công ty Cổ phần Sản phẩm thép Hòa Phát Long An tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt về môi trường và an toàn lao động; đồng thời không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Việc Nhà máy sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển của Tập đoàn Hòa Phát mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng Tây Ninh trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư./.

