OPES chi trả 1,3 tỷ đồng bảo hiểm cho chủ doanh nghiệp tại Hải Phòng

Sau biến cố bất ngờ khiến người trụ cột trong gia đình qua đời, khoản chi trả hơn 1,3 tỷ đồng từ bảo hiểm số OPES đã giúp gia đình một khách hàng tại Hải Phòng tất toán dư nợ ngân hàng và có thêm nguồn lực để ổn định cuộc sống.

Khoản chi trả đến đúng lúc với gia đình mất đi người trụ cột

Biến cố xảy ra vào đúng Tết dương lịch (1/1/2026) đã để lại khoảng trống lớn trong gia đình ông Vũ Quang Thắng (Hải Phòng). Là người đứng đầu gia đình, đồng thời trực tiếp điều hành doanh nghiệp xây dựng, ông Thắng là trụ cột chính cả về tinh thần lẫn tài chính.

Theo chia sẻ của gia đình tại buổi chi trả, buổi sáng hôm xảy ra sự việc, người thân vẫn nghĩ ông Thắng chỉ đi ra ngoài như thường lệ. Đến trưa, khi nhiều lần gọi điện thoại không thấy nghe máy, cả nhà bàng hoàng khi biết ông đã tử vong do bệnh lý tim mạch ngay trên ôtô cá nhân.

Anh Vũ Như Quyền, con trai ông Thắng cho biết, sự ra đi đột ngột của khiến gia đình rơi vào giai đoạn chông chênh, khi phía trước vẫn còn nhiều dự định chưa kịp thực hiện, còn phía sau là trách nhiệm duy trì cuộc sống và công việc kinh doanh. Vì thế, khoản chi trả 1,3 tỷ đồng từ OPES trở thành “cứu cánh” cho cả gia đình và doanh nghiệp trước biến cố.

Theo đó, ông Vũ Quang Thắng là người được bảo hiểm trong chương trình Bảo hiểm sức khỏe - khách hàng thuộc phân khúc VPBank SME. Mặc dù rơi vào kỳ nghỉ nhưng bộ phận giải quyết quyền lợi bảo hiểm của OPES đã nhanh chóng liên hệ với cán bộ tín dụng và gia đình để hướng dẫn hồ sơ, đồng thời phối hợp với các bên liên quan nhằm xác minh nguyên nhân tử vong và phạm vi chi trả. OPES ngay sau đó phê duyệt chi trả tổng quyền lợi hơn 1,3 tỷ đồng, gồm cả chi phí mai táng.

Theo anh Quyền, đó là khoảng đệm tài chính xuất hiện đúng lúc, khi họ vừa phải đối diện nỗi đau mất người thân, vừa phải gánh áp lực duy trì cuộc sống và công việc kinh doanh của gia đình. Trong hoàn cảnh ấy, tốc độ giải quyết hồ sơ và sự đồng hành sát sao từ phía doanh nghiệp bảo hiểm trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng.

Bảo hiểm - lớp dự phòng tài chính cần thiết đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Khoản tiền bồi thường bảo hiểm 1,3 tỷ đồng từ OPES đến đúng lúc với gia đình ông Thắng cho thấy một thực tế, bảo hiểm khoản vay không còn là lựa chọn chỉ dành cho cá nhân vay vốn tiêu dùng, mà đã trở thành giải pháp dự phòng tài chính rất cần thiết đối với các chủ hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với nhóm khách hàng vừa và nhỏ, người vay thường cũng là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý dòng tiền và chịu trách nhiệm chính với các nghĩa vụ tài chính. Khi biến cố xảy ra với người chủ, tác động lan rộng ra cả gia đình lẫn doanh nghiệp. Nếu không có lớp bảo vệ đi kèm khoản vay, áp lực trả nợ có thể đè nặng lên người thân ngay trong giai đoạn họ chưa kịp ổn định tinh thần và tổ chức lại công việc. Trong một thị trường đầy biến động, đó là quyết định thận trọng và cũng là cách để bảo vệ những người ở lại.

OPES tích hợp công nghệ để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nhanh chóng chi trả quyền lợi cho khách hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Đây cũng là lý do bảo hiểm sức khỏe, tai nạn dành cho chủ doanh nghiệp gắn với khoản vay ngày càng được nhìn nhận như một phần trong kế hoạch quản trị rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp. Khi quyền lợi bảo hiểm được chi trả đúng phạm vi, đúng thời điểm, người ở lại có thêm thời gian để sắp xếp lại cuộc sống, xử lý công việc tồn đọng và tránh rơi vào vòng xoáy tài chính sau biến cố.

Tương tự với trường hợp này, OPES từng chi trả hơn 3 tỷ đồng cho một chủ doanh nghiệp tại Quảng Bình khi gặp phải 1 tai nạn không may khi đang vận hành xưởng gỗ của gia đình. Đây thực sự là 1 khoản “cứu cánh” đối với chồng và 2 con của chị cũng như hơn 20 lao động tại xưởng. Nhờ đó, hoạt động sản xuất được duy trì, công ty giữ được uy tín với đối tác và người lao động đảm bảo được công ăn việc làm.

Những trường hợp này cho thấy, khi rủi ro xảy ra, số tiền chi trả bảo hiểm có thể trở thành điểm tựa quan trọng, không chỉ đối với gia đình người vay mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ những người liên quan trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để nhanh chóng chi trả cho khách hàng các khoản tiền bồi thường lớn, OPES đã xây dựng mô hình bảo hiểm số, lấy công nghệ và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Thương hiệu bảo hiểm số thuộc hệ sinh thái của VPBank đã tích hợp công nghệ để rút ngắn thời gian xử lý, minh bạch hóa quy trình và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng giúp việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm diễn ra nhanh hơn trong những thời điểm người thụ hưởng cần hỗ trợ nhất./.

