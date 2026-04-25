Cần Thơ muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chiều 25/4, tại Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam làm việc với Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) do Tiến sỹ Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng đoàn nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thảo luận phương hướng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và đào tạo nhân lực trong giai đoạn mới.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, đồng thời thành phố Cần Thơ vừa hoàn thành việc hợp nhất địa giới hành chính, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội rộng lớn và tiềm năng hợp tác đa dạng.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA đánh giá, từ khi thành lập vào năm 2019 đến nay, Hiệp hội VKBIA quy tụ không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc mà còn bao gồm các tập đoàn Hàn Quốc, các quỹ đầu tư quốc tế và mạng lưới trí thức, chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của Hiệp hội trong những năm qua là việc kết nối và mở đường bay thẳng đầu tiên giữa Incheon (Hàn Quốc) với thành phố Cần Thơ ngay sau khi thành lập, tạo tiền đề quan trọng cho giao thương và du lịch.

Theo ông Trần Hải Linh, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến một số hoạt động bị gián đoạn, nhưng Hiệp hội vẫn luôn duy trì vai trò cầu nối hiệu quả.

VKBIA đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA) triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long quảng bá sản phẩm tại các hội chợ quốc tế ở Hàn Quốc.

Chủ tịch VKBIA nhấn mạnh, với thế mạnh từ Hội Chuyên gia và Trí thức Việt Nam tại Hàn Quốc gồm gần 1.000 giáo sư, tiến sỹ cùng các trường đại học thành viên, Hiệp hội sẵn sàng đồng hành cùng Cần Thơ trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây là lĩnh vực "then chốt" để thu hút các nhà đầu tư công nghệ lớn. Hiệp hội đề xuất hợp tác sâu rộng trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, năng lượng xanh và năng lượng tái tạo.

Đồng thời, VKBIA mong muốn tái ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và tiến tới ký kết trực tiếp với UBND thành phố để nâng tầm quan hệ lên mức chiến lược toàn diện, bền vững hơn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Hiệp hội VKBIA trong vai trò "cánh tay nối dài" giữa địa phương với các đối tác Hàn Quốc.

Ông Nam khẳng định Cần Thơ luôn xem Hàn Quốc là đối tác ưu tiên hàng đầu và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thành viên VKBIA đến tìm hiểu, đầu tư.

Thông tin thêm với đoàn về vị thế của Cần Thơ sau khi thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về hợp nhất địa giới hành chính, Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam cho biết, thành phố hiện nay bao gồm không gian của ba tỉnh cũ là Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang với dân số hơn 4,2 triệu người.

Đây là bước ngoặt quan trọng giúp Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu vị trí địa kinh tế đặc biệt khi tiếp giáp với ba cửa sông lớn ra biển và có đường bờ biển dài 72 km.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, không gian phát triển mới mang lại lợi thế vượt trội về nông nghiệp chất lượng cao và logistics. Điển hình là mặt hàng tôm nước lợ với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,3 tỷ USD/năm, chiếm 25% giá trị xuất khẩu tôm cả nước; hay các sản phẩm gạo chất lượng cao như ST25 và vùng lúa 1 triệu ha.

Đặc biệt, dự án Cảng nước sâu Trần Đề đã được quy hoạch là cảng đặc biệt, cửa ngõ ra biển của cả vùng, mở ra cơ hội khổng lồ cho các nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển và vận tải.

Ngoài ra, với định hướng trở thành trung tâm y tế và giáo dục của khu vực, Cần Thơ đang tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Thành phố ghi nhận hiệu quả từ các dự án do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ thông qua cơ quan KOICA như Vườn ươm công nghệ công nghiệp và dự án cơ giới hóa nông nghiệp. Đây là những mô hình thành công cần được nhân rộng.

Về du lịch, sau khi sáp nhập, Cần Thơ sở hữu tài nguyên du lịch phong phú hơn với sự kết hợp giữa du lịch sông nước chợ nổi truyền thống và du lịch văn hóa, tâm linh, ẩm thực đặc sắc của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Thành phố mong muốn phối hợp với VKBIA để khôi phục các đường bay trực tiếp, thúc đẩy các tour, tuyến du lịch để thu hút du khách và các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam cũng thống nhất với các đề xuất hợp tác của Hiệp hội VKBIA, đồng thời giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố làm đầu mối, phối hợp với các Sở: Ngoại vụ, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát để sớm thực hiện việc ký kết lại bản ghi nhớ hợp tác mới phù hợp với tình hình thực tế.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng với mạng lưới kết nối rộng khắp của VKBIA, các nội dung thảo luận hôm nay sẽ sớm được hiện thực hóa thành những dự án cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới.

Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, giải quyết kịp thời các khó khăn để các doanh nghiệp Hàn Quốc an tâm đầu tư và phát triển lâu dài tại địa phương./.

