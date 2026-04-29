Bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết đã hoàn tất xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2026, đáp ứng nhu cầu sản xuất-kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên cả nước.

Theo NSMO, trên cơ sở dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mưa dông cục bộ, nắng nóng ở một số khu vực, đặc biệt tại Nam Bộ.

Đây cũng là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ điện thường giảm xuống mức thấp trong năm, chỉ đạt khoảng 70-80% so với ngày làm việc bình thường, trước khi tăng trở lại ngay sau kỳ nghỉ.

Từ đặc điểm này, NSMO nhận định việc vận hành hệ thống điện sẽ đối mặt một số thách thức như phụ tải thấp dẫn tới phải giảm phát nhiều nguồn điện, điện áp lưới có xu hướng tăng cao, quán tính hệ thống giảm, đồng thời phải bảo đảm cấp nước hạ du thủy điện và duy trì cấu hình vận hành nhiệt điện, khí để đáp ứng phụ tải tăng nhanh sau kỳ nghỉ.

Trên cơ sở đó, NSMO đã lập và ban hành phương thức vận hành chi tiết cho hệ thống điện quốc gia và từng miền, bảo đảm mục tiêu vận hành an toàn, liên tục, không để xảy ra quá tải và hạn chế dư thừa công suất trong giờ thấp điểm, đồng thời đáp ứng đủ công suất vào giờ cao điểm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, NSMO không bố trí các công việc sửa chữa có khả năng ảnh hưởng đến cung cấp điện trong kỳ nghỉ lễ. Đồng thời, đơn vị triển khai các giải pháp điều chỉnh linh hoạt như cân đối huy động nguồn giữa các khu vực, điều chỉnh thiết bị bù, công suất vô công, thao tác lưới điện nhằm giảm tải truyền tải trên trục 500kV Bắc-Nam, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định trong các thời điểm cao điểm sự kiện.

Hệ thống SCADA/EMS và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành được kiểm tra, dự phòng kỹ lưỡng. NSMO cũng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án ứng phó sự cố, tổ chức diễn tập, kiểm tra điều kiện an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và bố trí lực lượng trực vận hành tăng cường, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo và kỹ sư các cấp.

Trong công tác phối hợp, NSMO làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các tổng công ty điện lực, đơn vị phát điện và các đơn vị cung ứng nhiên liệu như than, khí để bảo đảm vận hành đồng bộ hệ thống.

Việc huy động và điều tiết nguồn nước tại các hồ thủy điện được chú trọng nhằm tối ưu hiệu quả trong bối cảnh thời tiết chịu ảnh hưởng của El Nino. Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), PV Gas để bảo đảm nguồn khí phục vụ phát điện.

NSMO cũng yêu cầu các đơn vị phát điện và quản lý lưới điện tuân thủ nghiêm lệnh điều độ, tăng cường kỷ luật vận hành, phối hợp điều chỉnh điện áp trong giới hạn cho phép, bảo đảm an toàn hệ thống.

Thông tin về tình hình vận hành hệ thống điện trong dịp lễ sẽ được NSMO cập nhật và công khai hằng ngày trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị tại https://www.nsmo.vn./.

