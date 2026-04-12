Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 hòa lưới lần đầu thành công

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ngày 12/4, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị), tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã thực hiện hòa lưới lần đầu thành công.

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) trực tiếp quản lý điều hành.

Đây là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề hướng tới phát điện tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 lên hệ thống điện quốc gia vào tháng 5 tới, góp phần bổ sung nguồn điện phục vụ nhu cầu phụ tải trong mùa nắng nóng.

Việc hòa lưới lần đầu được thực hiện nhằm phục vụ công tác chạy thử, hiệu chỉnh và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị của tổ máy trước khi đưa vào vận hành chính thức. Trong quá trình này, tổ máy đã được đồng bộ với hệ thống điện quốc gia, đồng thời kiểm tra khả năng vận hành của tua-bin, máy phát và hệ thống điều khiển theo đúng quy trình kỹ thuật.

Kết quả hòa lưới lần đầu cho thấy các thông số kỹ thuật cơ bản của tổ máy đáp ứng yêu cầu thiết kế, vận hành ổn định, an toàn. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục triển khai các bước thử nghiệm tiếp theo, tiến tới hoàn thiện toàn bộ quy trình nghiệm thu trước khi phát điện thương mại.

Sự kiện này đánh dấu mốc chuyển tiếp quan trọng của dự án từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn vận hành thử nghiệm. Đồng thời, khẳng định năng lực tổ chức triển khai của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị tham gia trong việc đưa một công trình nguồn điện quy mô lớn về đích theo kế hoạch.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.403MW) sẽ góp phần tăng cường nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm phụ tải. Việc tổ máy hoàn thành hòa lưới lần đầu đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nhất là trong mùa nắng nóng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý dự án Điện 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, đẩy nhanh quá trình chạy thử, hiệu chỉnh để đưa Tổ máy 1 vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 là một trong những công trình nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, dự án cũng hướng tới mục tiêu phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh-sạch-bền vững./.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 hòa đồng bộ thành công lên lưới điện quốc gia Việc đưa nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 vào vận hành thương mại sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ Kwh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Nam nói riêng.