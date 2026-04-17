Nhật Bản và EU hướng tới mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược

Tại Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp diễn ra ở Brussels (Bỉ), gần 100 lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã cùng kêu gọi chính phủ hai bên tăng cường sức mạnh cho chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu như đất hiếm và chất bán dẫn.

Mục tiêu của đề xuất này là nhằm đảm bảo an ninh kinh tế ổn định trước những biến động khó lường của tình hình thế giới. Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tự do thương mại và ngăn chặn các rào cản xuất khẩu đối với công nghệ và nguyên liệu thô.

Họ khẳng định rằng trong kỷ nguyên biến động hiện nay, việc thắt chặt quan hệ đối tác sẽ giúp hai bên cùng nhau vượt qua các thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ và những lỗ hổng trong việc cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị gia tăng, bao gồm xung đột tại Trung Đông, các thay đổi trong chính sách thuế quan và cuộc cạnh tranh công nghệ quyết liệt giữa các cường quốc. Những yếu tố này đang gây áp lực lớn lên thị trường và đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đối tác có cùng tầm nhìn.

Để bảo vệ lợi ích kinh tế, các doanh nghiệp cho rằng Nhật Bản và EU nên phát huy tối đa thế mạnh về công nghệ của mình. Việc xác định rõ các công nghệ mũi nhọn sẽ tạo ra vị thế cần thiết, giúp hai bên tránh bị rơi vào thế bị động khi hàng hóa hay dịch vụ bị dùng làm công cụ để gây sức ép kinh tế.

Cuối cùng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi hai bên kiên trì ủng hộ chủ nghĩa đa phương, duy trì một trật tự thương mại công bằng và minh bạch để cùng phát triển bền vững./.

