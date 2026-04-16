Việt Nam khởi động tiến trình đàm phán Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, trong khuôn khổ phiên họp không chính thức Ủy ban Các bên tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA2), ngày 15/4, Chủ tịch Ủy ban đã long trọng thông báo tới các thành viên về việc Việt Nam quyết định khởi động tiến trình tham gia Hiệp định ITA2.



Về phía Việt Nam, phát biểu tại phiên họp, ông Phạm Quang Huy - Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cho biết Việt Nam đã chính thức có công hàm gửi Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các Ủy ban liên quan tại WTO về việc đề nghị khởi động tiến trình đàm phán tham gia Hiệp định ITA2. Thông báo này cũng đã được WTO gửi cho tất cả các thành viên.



Đại diện Phái đoàn Việt Nam cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Hiệp định Công nghệ Thông tin mở rộng (ITA2) trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin, góp phần giảm chi phí, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã chủ động hội nhập và đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử, công nghệ cao trong khu vực.

Trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tham gia sâu hơn vào các khuôn khổ hợp tác này, Việt Nam đã gửi công hàm đề nghị khởi động tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định ITA2.

Đây là bước đi thể hiện cách tiếp cận chủ động của Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào hệ thống thương mại đa phương của WTO.



Các thành viên (trong đó có EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Singapore, Thái Lan, Thụy Sĩ….) phát biểu chúc mừng việc Việt Nam đã quyết định tham gia ITA2, cho rằng đây là một thời khắc quan trọng, là một động lực tích cực mà WTO cần tại thời điểm này và sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán tham gia ITA2 tiếp theo.



Trước đó, tại buổi làm việc với Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva - cũng đã trực tiếp thông báo việc Việt Nam chính thức quyết định tham gia ITA2, quyết định thể hiện cam kết tiếp tục hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Tổng giám đốc WTO đánh giá đây là một quyết định “thực sự tuyệt vời” và cho rằng cam kết này sẽ góp phần mở rộng không gian để Việt Nam thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy ngành công nghiệp số.



Về quy trình tiếp theo, Việt Nam sẽ gửi dự thảo Biểu cam kết ITA2 và tiến hành đàm phán với các thành viên ITA2 khác. Quyết định công nhận chính thức Việt Nam là thành viên ITA2 sẽ được thông qua sau khi tất cả thành viên ITA2 đồng ý với Biểu cam kết của Việt Nam sau quá trình đàm phán.



Việt Nam đã tham gia Hiệp định Công nghệ Thông tin 1996 (ITA1) khi gia nhập WTO năm 2007. ITA1 yêu cầu các bên tham gia loại bỏ thuế đối với một số lượng lớn các sản phẩm công nghệ thông tin, trong đó có máy tính, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn, trên cơ sở tối huệ quốc (MFN).

Đến nay, ITA1 có 83 Thành viên tham gia (tính từng thành viên EU). Tiếp đó, năm 2015, hơn 50 thành viên đã ký kết mở rộng Hiệp định ITA (ITA2), bao gồm thêm 201 sản phẩm.



Theo thông tin từ Báo cáo thường niên WTO 2025, 83 thành viên ITA1 chiếm 97% thương mại thế giới đối với sản phẩm công nghệ thông tin. Theo Báo cáo thường niên WTO 2024, xuất khẩu sản phẩm ITA1 trên thế giới đã tăng hơn 4 lần kể từ năm 1996, đạt 2.500 tỷ USD vào năm 2021; xuất khẩu sản phẩm ITA2 đạt khoảng 2.100 tỷ USD, chiếm khoảng 12% xuất khẩu hàng hóa toàn cầu.

Tại một số sự kiện của WTO trước đây liên quan đến Hiệp định ITA, Việt Nam nhiều lần được nhắc đến như là một “câu chuyện” điển hình về việc thành công trong việc tận dụng đàm phán thương mại (trong đó có Hiệp định ITA) để đem lại những lợi ích cho nền kinh tế.



Cũng tại phiên họp, ông Phạm Quang Huy phát biểu bày tỏ Việt Nam sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán ITA2 với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và hợp tác, đồng thời mong muốn tiếp tục trao đổi chặt chẽ với các thành viên trong thời gian tới./.

