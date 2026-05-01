Nga phóng thành công tên lửa đẩy thế hệ mới Soyuz-5

Tối 30/4 (giờ Moskva), tên lửa đẩy hạng trung Soyuz-5 đã được phóng thành công từ Sân bay vũ trụ Baikonur, đánh dấu lần phóng đầu tiên tên lửa thế hệ mới trong khuôn khổ thử nghiệm.

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos, tên lửa được phóng từ bệ phóng số 45 tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur.

Thời gian Soyuz đưa hàng vận tải vào quỹ đạo Trái đất là 9,5 phút. Tầng thứ nhất và thứ hai của tên lửa hoạt động bình thường, và mô hình đã hạ cánh xuống khu vực bị cấm hoạt động hàng hải và hàng không ở Thái Bình Dương.

Theo người đứng đầu Roscosmos ông Dmitry Bakanov, một trong những đặc điểm nổi bật của tên lửa là độ chính xác cao trong việc đưa hàng vận tải vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Tên lửa đẩy Soyuz-5, được phát triển với sự hợp tác của Kazakhstan.

Việc phóng Soyuz-5 trước đây được lên kế hoạch vào cuối năm 2025. Ngày phóng sau đó đã được điều chỉnh để cho phép thử nghiệm thêm cả hệ thống trên khoang tàu và thiết bị mặt đất.

Soyuz-5 là tên lửa đẩy hạng trung được thiết kế để vận chuyển hàng hóa và phóng tàu vũ trụ không người lái vào các quỹ đạo đồng bộ mặt trời, quỹ đạo elip cao, quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh và quỹ đạo địa tĩnh. Nó có thể mang tới 17 tấn hàng hóa vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp và tới 2,5 tấn vào quỹ đạo địa tĩnh.

Roscosmos nhấn mạnh rằng Soyuz-5 được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng mạnh nhất thế giới, có mức độ an toàn môi trường cao nhờ sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường./.

