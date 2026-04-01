Máy bay quân sự Nga rơi tại Crimea, 29 người thiệt mạng

Ngày 31/3, hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa tin một máy bay quân sự Antonov-26 của Nga đã gặp nạn khi bay qua bán đảo Crimea, khiến 29 người thiệt mạng.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Vào khoảng 18 giờ (giờ Moskva) ngày 31/3, liên lạc với máy bay vận tải quân sự An-26 đã bị mất trong quá trình thực hiện chuyến bay theo lịch trình qua bán đảo Crimea. Đội tìm kiếm và cứu hộ đã xác định được địa điểm máy bay An-26 gặp nạn. Theo báo cáo từ hiện trường, 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng."



Theo cùng nguồn tin, không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài được tìm thấy trên xác máy bay, cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn nhiều khả năng là do sự cố kỹ thuật./.

