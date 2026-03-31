Thổ Nhĩ Kỳ siết chống tham nhũng, bắt giữ hàng loạt quan chức địa phương

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/3 đã bắt giữ 55 người, trong đó có Thị trưởng thành phố Bursa, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét tham nhũng quy mô lớn.

Theo Văn phòng Công tố thành phố Bursa, một cuộc điều tra đã được tiến hành trước đó, tập trung vào cáo buộc một số nhân viên chính quyền địa phương đã có hành vi nhận hối lộ trong lĩnh vực xây dựng để cho phép mở rộng các dự án xây dựng và hợp thức hóa các công trình vượt quy mô theo quy định.

Các công tố viên cho biết những người liên quan sẽ phải đối mặt thêm với cáo buộc rửa tiền và thành lập tổ chức tội phạm.

Hiện, toàn bộ 55 nghi phạm đang bị tạm giữ, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm 4 đối tượng khác.

Chiến dịch được tiến hành trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai nhiều cuộc điều tra chống tham nhũng, dẫn tới việc bắt giữ một số thị trưởng và quan chức địa phương liên quan đến những sai phạm trong quản lý xây dựng và tài chính./.

Thổ Nhĩ Kỳ phải phải cắt nước sinh hoạt do hạn hán kỷ lục trong 50 năm Đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ, kết hợp với dân số bùng nổ, đang khiến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt, buộc chính quyền phải cắt nước luân phiên.