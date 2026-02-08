Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch nâng sản lượng khai thác vàng

Ngành khai thác vàng của Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu sẽ nâng sản lượng vàng trong nước lên 100 tấn/năm trong vòng 5 năm tới, với điều kiện đẩy nhanh cấp phép khai thác và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/2, Chủ tịch Hiệp hội các nhà khai thác vàng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hasan Yucel, cho biết với cơ chế quy hoạch rõ ràng và quy trình ra quyết định hiệu quả hơn, trước mắt nước này có thể tăng sản lượng vàng lên khoảng 50 tấn/năm, sau đó tiến tới mốc 100 tấn/năm trong trung hạn.

Để đạt được mục tiêu trên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần phải đầu tư thêm 5-10 tỷ USD cho ngành này. Theo ông Hasan Yucel, đây là “yêu cầu mang tính chiến lược” nhằm làm giảm thâm hụt tài khoản vãng lai và tăng cường an ninh dự trữ quốc gia.



Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà khai thác vàng Thổ Nhĩ Kỳ, trữ lượng vàng đã được thăm dò dưới lòng đất của nước này ước tính vào khoảng 6.500 tấn song mức khai thác vẫn còn hạn chế.

Sản lượng vàng khai thác trong năm ngoái ước đạt 28 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh gần 42 tấn ghi nhận năm 2020. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang phải nhập khẩu khoảng 23,13 tỷ USD vàng thô, trong khi xuất khẩu chỉ đạt khoảng 3 tỷ USD, khiến thâm hụt thương mại trong lĩnh vực này lên tới gần 20 tỷ USD/năm (tính đến tháng 11/2025).



Ở quy mô toàn cầu, sản lượng vàng hằng năm hiện vào khoảng 3.500 tấn trong khi nhu cầu đã vượt 5.000 tấn trong năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử và tạo áp lực tăng giá trên thị trường quốc tế. Theo ông Yucel, khoảng cách cung - cầu này đang tác động trực tiếp tới cán cân thanh toán của Thổ Nhĩ Kỳ.



Nhấn mạnh vai trò chiến lược của vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, ông Yucel cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần ưu tiên khai thác trong nước thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo ông, với năng lực tinh luyện và chế tác trang sức hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ có thể hướng tới vai trò trở thành một trung tâm chế biến và giao dịch vàng khu vực, không chỉ xử lý vàng khai thác trong nước mà còn từ các quốc gia láng giềng./.

