Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin, chiều 7/2, tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone tại Phnom Penh, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Tại cuộc gặp, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, Thủ tướng hai nước nhất trí tổ chức các hoạt động và thúc đẩy giao lưu cấp cao, bao gồm các chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của các lãnh đạo cấp cao, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị và ngoại giao. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cũng dự kiến thăm Lào trong năm nay.

Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, kết nối giao thông, vấn đề biên giới, an ninh và chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn người và lừa đảo trực tuyến.

Hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới và kết nối khu vực.

Ngoài ra, hai Thủ tướng đều nhất trí tăng cường hợp tác hậu cần, cho phép Lào tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các cảng biển của Campuchia.

Trong khi, Campuchia có thể xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp qua Lào sang các nước thứ 3, phù hợp với chiến lược của Lào chuyển đổi từ một quốc gia không có đường bờ biển thành trung tâm kết nối khu vực.

Hai nước cũng cam kết tăng cường hợp tác năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng chung.

Thủ tướng Sonexay bày tỏ sự ủng hộ của Lào đối với việc Campuchia đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 20 vào tháng 11/2026./.

Lào và Campuchia tăng cường hợp tác về biên giới Lào-Campuchia đã xác định được tổng cộng 241 cột mốc giới, đạt 47,25% và hoàn thành xây dựng 207 cột mốc giới, đạt 40,58%, trong tổng số 510 cột mốc giới dự kiến được thiết lập dọc biên giới 2 nước.