Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), cũng như Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Phnom Penh, ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm Campuchia tươi đẹp, đồng chủ trì các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai Đảng và ba Đảng; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Campuchia đã đạt được, thể hiện tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo Campuchia trong xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có vai trò của Chủ tịch Heng Samrin - người bạn lâu năm, thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm lần này rất ý nghĩa, Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra tầm nhìn chiến lược mới.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin nhấn mạnh chuyến thăm và cơ chế các Cuộc gặp mang lại những kết quả tốt đẹp cho mỗi nước và quan hệ hai nước, đồng thời thể hiện sinh động chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia.

Với tình cảm chân thành và xúc động, Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tin tưởng bầu chọn là Tổng Bí thư tại Đại hội XIV; khẳng định nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin nhấn mạnh chính nhờ sự giúp đỡ quý báu đó cùng nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo Campuchia, đất nước Campuchia mới có được hòa bình, ổn định và những thành tựu phát triển như ngày nay.

Chủ tịch Heng Samrin đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Đồng chí khẳng định Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với Việt Nam như một tài sản vô giá.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Heng Samrin nhất trí cho rằng, trong bối cảnh mới, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về sự hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc cả trong những thời khắc khó khăn nhất; qua đó bồi đắp niềm tin, trách nhiệm và ý thức gìn giữ mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Heng Samrin đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia trong suốt nhiều thập kỷ qua và tiếp tục là tấm gương và nguồn cảm hứng cho các thế hệ sau trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Chủ tịch Heng Samrin thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp./.

Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia-Lào.